Victor Ponta, anunț despre noul partid și viitorul său politic / video

De ce a mințit Ilie Bolojan? Victor Ponta ne dă răspunsul

Victor Ponta rupe tăcerea și oferă un răspuns tranșant privind viitorul său pe scena politică. Întrebat dacă urmează să își construiască o nouă formațiune, fostul premier susține că se simte obligat să nu abandoneze lupta și le promite celor 1,3 milioane de români care l-au votat ca o alternativă la actuala guvernare, amintind de schimbările radicale din 2012.

Întrebat dacă își va face partid, Victor Ponta a declarat că nu este vorba despre un proiect personal, ci despre oferirea unei alternative politice pentru românii nemulțumiți de actuala guvernare.

El a susținut că se simte obligat să continue lupta politică și și-a exprimat convingerea că situația României poate fi schimbată în bine, așa cum s-a întâmplat și în 2012.

„Vă faceți partid?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Nu e vorba să-mi fac eu partid. E vorba de a decide dacă abandonăm lupta și lăsăm România pe mâna USR-istă sau dacă cei care m-au votat anul trecut, 1,3 milioane de români - cred că sunt mulți alții care probabil regretă că nu au votat și s-au lăsat păcăliți de propagandă - dacă oamenii ăștia pot să spună: „Există și o altă variantă decât ce avem acum”.

Și, da, cred că e obligația mea, după câtă experiență am acumulat, după câte lucruri bune și câte greșeli am făcut, după numărul de situații în care am căzut și m-am ridicat, e obligația mea față de cei care m-au votat, foarte mulți români, dar și față de ceilalți, să nu abandonez și să zic: „Gata, asta e! S-a pierdut tot, intrăm în faliment”.

În 2012, situația era foarte rea și am dovedit că s-a putut schimba. Sunt convins că se poate schimba și acum în bine”, a spus Victor Ponta în exclusivitate pentru DC News.

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Bogdan Chirieac: Va fi un partid câștigător

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o previziune referitoare la viitorul partid al lui Victor Ponta.

Potrivit acestuia, formațiunea va intra în Parlament din prima și va atrage voturi în special de la votanții AUR și PSD, motiv pentru care reprezintă o amenințare pentru cele două partide. În opinia sa, partidul ar putea obține încă de la primul scrutin un rezultat de peste 5%.

„Telespectatorilor TikTok și cititorilor DC News le-am spus de șase luni de zile că își face partid. Să se uite în urmă pe TikTok-urile noastre să vadă că Viorică Ponta își face partid și va fi un partid câștigător, adică va lua peste 5% din prima, fiindcă Ponta are pe persoană fizică 1,3 milioane de voturi. Asta înseamnă minimum 10%, dacă mă întrebați”, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a spus că partidul acestuia ar reprezenta o amenințare în primul rând pentru AUR și pentru PSD.

„Păi, Ponta ne-a și spus ce face. Va fi suveranist pro-occidental. E o amenințare pentru AUR și pentru PSD. Cred că și de la PNL se mai gândesc, dacă nu se duc acolo. Ai mei, de la USR, însă, îl vor uri cât pentru tot restul clasei politice”, a spus Bogdan Chirieac.