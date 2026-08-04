PSD acuză USR că îl protejează pe Dominic Fritz și cere anchetă penală împotriva prefectului de Timiș

Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

PSD susține că ordinul emis de prefectul de Timiș, prin care lui Dominic Fritz i s-a aplicat doar o reducere de 10% a salariului, este ilegal și solicită intervenția ANI, a MAI și a Parchetului.

PSD condamnă ceea ce numește o încercare a USR de a-l proteja pe liderul partidului, Dominic Fritz, după decizia definitivă privind conflictul de interese. Social-democrații afirmă că USR a încercat să modifice Legea integrității pentru a elimina sancțiunile aplicabile în astfel de cazuri, iar după respingerea amendamentelor, prefectul de Timiș, Paul Finta, ar fi emis un ordin prin care primarul Timișoarei a fost sancționat doar cu o diminuare de 10% a salariului. PSD susține că, potrivit deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție și prevederilor Codului Administrativ, mandatul lui Dominic Fritz ar fi trebuit să înceteze de drept. Formațiunea cere ANI și Ministerului Afacerilor Interne să atace ordinul prefectului în instanță și solicită Parchetului deschiderea unei anchete penale pentru presupus abuz în serviciu și folosirea funcțiilor publice în scopul evitării aplicării sancțiunilor legale.

Redăm comunicatul PSD:

”PSD condamnă categoric demersurile disperate ale reprezentanților USR din Parlament și din administrația locală de a-l scăpa cu orice preț pe condamnatul definitiv Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile primarilor găsiți în conflict de interese. USR s-a dezis definitiv de principiile de integritate pe care le pretindea cu agresivitate în cazul altor partide. De la lozinca „Fără penali în funcții publice”, USR a devenit partidul penalilor și condamnaților.

PSD denunță faptul că reprezentanții USR au încercat, fără succes, să strecoare în noua Lege a integrității o serie de amendamente care anulau sancțiunile aplicabile în situația de conflict de interese în care se află șeful lor de partid.

Imediat după eșecul din Parlament, prefectul USR de Timiș, Paul Finta, a aprobat astăzi ordinul prin care îi aplică primarului condamnat doar o amendă modică de 10% din salariu!

Este un abuz în serviciu scandalos, comis în disprețul legilor și deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Ele prevăd clar că, în situația lui Dominic Fritz, mandatul alesului local încetează DE DREPT din momentul în care instanța a confirmat definitiv și irevocabil conflictul de interese.

În Decizia 74/2020, ÎCCJ arată că „pentru aleșii locali (primar, președinte al consiliului județean, consilier local sau județean), în privința cărora, printr-un raport de evaluare definitiv, s-a constatat a fi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, legiuitorul a prevăzut că mandatul lor încetează de drept, conform art. 160, 193 și 204 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, norme preluate din Legea nr.215/2001, situație juridică ce este constatată prin ordin al prefectului”.

În aceeași decizie se mai arată că prefectul avea strict obligația „de a constata, respectiv de `a lua act` de încetarea mandatului de primar (...) fără a se substitui unei instanțe judecătorești în înfăptuirea justiției”.

PSD solicită Agenției Naționale de Integritate și Ministerului Afacerilor Interne să intervină urgent împotriva acestui abuz și să conteste la instanța de contencios ordinul ilegal al prefectului de Timiș.

De asemenea, PSD solicită parchetului să declanșeze o anchetă penală împotriva reprezentanților USR pentru utilizarea abuzivă a funcțiilor și demnităților publice cu scopul de a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz de sancțiunile legale, ce-i sunt aplicabile în urma constatării definitive a conflictului de interese”.

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