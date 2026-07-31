Bombă în PNL Iași. Primarul Mihai Chirica cere demisia lui Alexandru Muraru din fruntea PNL

Alexandru Muraru

Mihai Chirică, primarul municipiului Iași, a lansat vineri, 31 iulie 2026, un atac dur la adresa liderului PNL Iași, Alexandru Muraru, cerându-i public demisia din funcția de președinte al organizației județene.

Declarația a fost făcută chiar în plenul ședinței Consiliului Local Iași, în fața consilierilor și a reprezentanților administrației locale. Mihai Chirica i s-a adresat direct președintelui interimar al PNL, Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că tolerează situația din filiala ieșeană.

Potrivit lui Chirică, Alexandru Muraru ar exercita presiuni asupra consilierilor locali liberali pentru a le influența votul, folosind amenințarea excluderii din partid.

„Am de făcut o declarație care este și administrativă, și politică. Această expunere i se adresează PNL și domnului Ilie Bolojan. Mă adresez direct: luați act de faptul că actualul președinte de la Iași face presiuni constante asupra consilierilor locali, schimbându-le intenția de vot sub amenințarea excluderii. Este un abuz repetat al lui Alexandru Muraru, în încercarea de a acapara, într-un mod ilegal, această organizație”, a declarat Mihai Chirica, potrivit bzi.ro.

„Dacă nu faceți ordine, aveți cuvântul meu de primar că voi încerca să fac eu același lucru. Public cer demisia lui Alexandru Muraru din funcția de președinte al PNL. Nu are ce căuta acolo. Nu are nici cele mai reduse veleități de lider. Îmi pare rău că trebuie să fac asta în plenul Consiliului Local, dar dialogul este unul direct și vă rog să luați măsuri”, a afirmat primarul Iașului.

Între edilul Mihai Chirica şi organizaţia judeţeană PNL Iaşi există tensiuni de peste un an.



