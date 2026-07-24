Comisia Europeană confirmă, la solicitarea Georgianei Teodorescu (ECR): Votul în unanimitate ar putea fi reconsiderat în UE

Foto: Georgiana Teodorescu

Comisia Europeană a răspuns la întrebările eurodeputatei ECR, Georgiana Teodorescu, pe mai multe domenii.

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu, alături de alți eurodeputați, a solicitat Comisiei Europene clarificări privind direcția reformelor instituționale ale UE, exprimând îngrijorări că promovarea unei „Europe cu două viteze”, reducerea rolului votului în unanimitate și extinderea mecanismelor de cooperare consolidată ar putea conduce la un federalism mascat, în detrimentul suveranității statelor membre.

Iată solicitarea transmisă către către Comisia Europeană:

”Subiect: Reforma instituțională a UE: Europa „cu două viteze”, votul unanim în pericol și apariția unui federalism ascuns

În dezbaterile actuale de la nivelul UE, unii lideri, de exemplu Ursula von der Leyen, au promovat mecanisme precum cooperarea consolidată și o „Europă cu două viteze” pentru a se depăși blocajele instituționale cauzate de necesitatea unanimității, ceea ce va permite coalițiilor de „state membre care doresc acest lucru” să promoveze priorități economice și politice de ordin strategic. Președinta Comisiei a chemat, de asemenea, la reactivarea clauzei de apărare reciprocă în cadrul UE în temeiul articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, avertizând că absența unui proces decizional cu majoritate efectivă subminează capacitatea de reacție a UE. Aceste reforme instituționale, cunoscute și sub denumirea de „metoda castelului” și sprijinite de personalități precum liderul PPE Manfred Weber, riscă să promoveze o formă de federalism mascat în care autoritatea se mută treptat de la capitalele naționale la instituțiile UE sub egida unei „autonomii strategice”. Prin urmare, am dori să adresăm Comisiei următoarele întrebări:

1. Cum se împacă ideea integrării diferențiate (fără unanimitate) cu apărarea suveranității naționale și cu respectarea deplină a tratatelor existente, fără a permite o integrare supranațională care subminează autoritatea guvernelor naționale alese?

2. Cum justifică Comisia reducerea cerinței privind unanimitatea (o garanție esențială pentru consimțământul statelor membre) în politica externă și de apărare?

3. Cum face Comisia deosebirea între o veritabilă „autonomie strategică” și o trecere progresivă către federalismul supranațional care reduce răspunderea de la nivel național și sustrage parlamentelor naționale, alese în mod democratic, puterea decizională?”.

Solicitarea este semnată și de alți europarlamentari.

”Votul în unanimitate ar trebui să fie reconsiderat”

Răspunsul Comisiei Europene nu a întârziat să apară:

”1. Tratatele UE prevăd o integrare europeană la viteze diferite. Comisia consideră că ambiția ar trebui să fie întotdeauna aceea de a ajunge la un acord între toate cele 27 de state membre. Cu toate acestea, în cazul în care lipsa progreselor riscă să submineze capacitatea Europei de a acționa, UE ar trebui să exploateze pe deplin posibilitățile deja prevăzute în tratate. Exemplele variază de la cooperarea consolidată la includerea de noi state membre în cooperarea structurată permanentă.

2. Poziția pe care Comisia o are de mult timp este aceea că, dacă UE dorește să acționeze rapid, eficient și, prin urmare, strategic, votul în unanimitate ar trebui să fie reconsiderat în anumite domenii de politică, inclusiv în privința unor aspecte ale politicii externe și de securitate comune (PESC). În acest scop, tratatele prevăd posibila activare de către Consiliul European a „clauzelor pasarelă” în domenii-cheie, cum ar fi PESC.

3. Competențele conferite Uniunii Europene sunt prevăzute în tratatele UE, care au fost ratificate de toate statele membre în conformitate cu normele lor constituționale. Aceste competențe pot fi modificate numai printr-o reformă a tratatelor UE, care ar trebui să urmeze procedura ordinară de revizuire prevăzută la articolul 48 alineatele (2)-(5) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Această procedură include, la rândul său, ratificarea de către toate statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale. În plus, parlamentele naționale joacă un rol activ în protejarea limitelor competenței UE prin intermediul mecanismelor introduse de Tratatul de la Lisabona, în special în baza Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.”

Reclamă politică Deputat european Georgiana Teodorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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