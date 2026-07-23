AUR îi cere lui Nicușor Dan să-l demită pe Eugen Tomac: O imixtiune inacceptabilă în viața partidelor

Eugen Tomac (s) și Nicușor Dan (d) Sursa: Agerpres

AUR îi cere președintelui Nicușor Dan să îl demită pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac, acuzându-l că s-ar fi implicat în negocieri cu parlamentari ai partidului.

Alianţa pentru Unirea Românilor îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să îl demită de îndată pe consilierul prezidenţial onorific Eugen Tomac. AUR susține că Tomac a purtat discuții cu parlamentari ai partidului pentru formarea unei majorități, în timpul negocierilor pentru învestirea Guvernului Veștea. Implicarea consilierului prezidențial este percepută drept un act de "imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor".

"Eugen Tomac a recunoscut că a iniţiat şi a participat la aceste discuţii"

"Implicarea directă a domnului Tomac în discuţii cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administraţiei Prezidenţiale în viaţa internă a partidelor parlamentare şi o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români. Chiar Eugen Tomac a recunoscut că a iniţiat şi a participat la aceste discuţii. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că odată cu nominalizarea unui premier Administraţia Prezidenţială nu trebuie să se mai implice în discuţiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant. Un consilier prezidenţial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituţiei prezidenţiale şi transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituţiei şi al respectului faţă de Parlament", se arată într-un comunicat al AUR.

"Solicităm demiterea imediată"

Conform sursei citate, "democraţia parlamentară din România nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidenţiali".

"Astfel de practici subminează încrederea românilor în instituţii şi trebuie sancţionate imediat. Solicităm, aşadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac din funcţia de consilier prezidenţial onorific, o poziţie publică clară a preşedintelui Nicuşor Dan prin care să condamne orice formă de imixtiune a Administraţiei Prezidenţiale în treburile interne ale partidelor şi respectarea strictă a principiului pe care preşedintele l-a enunţat el însuşi: odată cu nominalizarea unui premier, Cotroceniul nu se mai amestecă în negocierile dintre formaţiunile politice", subliniază AUR în comunicatul citat, conform Agerpres.

Acuzațiile au apărut la scurt timp după ce șeful formațiunii, George Simion, a declarat că a purtat mai multe discuții informale cu președintele Nicușor Dan în contextul învestirii Guvernului Veștea. Potrivit acestuia, Eugen Tomac și Adrian Veștea l-au chemat pe Mohammad Murad la Vila Lac pentru a convinge parlamentarii AUR să voteze executivul puciștilor din PNL. Guvernul Veștea nu a mai trecut de votul parlamentarilor, după ce AUR a ieșit din plen în timpul discursului.

În această dimineață, consilierul prezidențial a declarat pentru Știripesurse că nu a solicitat niciodată vreo întâlnire cu parlamentarii AUR. Totuși, a recunoscut că s-a văzut cu oameni din partidul lui George Simion la solicitarea lor.

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