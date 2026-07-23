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Un elicopter al armatei cehe, de fabricație americană, s-a prăbușit. Un militar a murit și alți patru au fost răniți

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 23 Iul 2026
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Elicopter/Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ
Elicopter/Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Un elicopter militar Venom, de fabricație americană, s-a prăbușit, joi, 23 iulie, în Cehia. La bordul aeronavei se aflau cinci militari.

Un militar a murit, iar alți patru au fost răniți, joi, 23 iulie, după ce un elicopter militar s-a prăbușit în Cehia, potrivit presei internaționale care citează armata.

Cinci militari la bordul elicopterului. Unul a murit

„Un elicopter Venom s-a prăbușit la Baza 22 de Elicoptere din Náměšť nad Oslavou. La bord se aflau cinci militari. Echipele de intervenție sunt în prezent la fața locului”, a transmis armata pe rețelele de socializare.

Ulterior, instituția a precizat că un soldat și-a pierdut viața, iar alți patru au fost răniți în accident.

„Prioritatea noastră absolută este acum să oferim toată îngrijirea și sprijinul posibil militarilor răniți și familiilor acestora. De asemenea, suntem în contact cu familia militarului decedat, căreia îi acordăm tot sprijinul necesar”, a transmis armata.

Baza aeriană din Náměšť nad Oslavou este situată la aproximativ 200 de kilometri sud-est de Praga.

Cehia suspendă zborurile elicopterelor americane aflate în dotarea armatei

Cehia a achiziționat în 2019 din Statele Unite opt elicoptere multifuncționale UH-1Y Venom și patru elicoptere de atac AH-1Z Viper, în cadrul unui program de modernizare a forțelor sale aeriene.

În urma accidentului, armata cehă a decis să suspende temporar zborurile tuturor celor 12 elicoptere de fabricație americană UH-1Y Venom și AH-1Z Viper din dotare, până la finalizarea anchetei privind cauzele producerii incidentului.

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