Incendiu de proporții în centrul Spaniei, al doilea cel mai mare din istoria țării. Focul amenință noi regiuni | VIDEO

Incendii de vegetație în Spania/ Sursa foto: Agerpres

Un incendiu de proporții izbucnit în provincia Guadalajara, al doilea ca amploare din istoria Spaniei, a mistuit peste 35.000 de hectare și amenință să se extindă spre noi regiuni.

Un incendiu de vegetație izbucnit în localitatea La Mierla, din provincia Guadalajara, continuă să facă ravagii în centrul Spaniei, după ce a distrus peste 35.000 de hectare și a devenit al doilea cel mai mare incendiu din istoria țării.

Hundreds battle new mega-wildfire in Spain.



The blaze, which broke out on Thursday in the province of Guadalajara around 100 kilometres (60 miles) north of Madrid, is considered the most significant wildfire in Spain this year.



Some 1,200 people have been evacuated from their… pic.twitter.com/0sqR4ZZxQd — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 22, 2026

Autoritățile au evacuat 34 de localități și au instituit măsuri de izolare în alte 14, însă situația începe să se stabilizeze. Miercuri, cinci sate din Sierra Norte de Guadalajara au primit permisiunea de a reveni la locuințe, în timp ce autoritățile avertizează că rafalele puternice de vânt prognozate pentru următoarele ore pot favoriza reaprinderea focarelor, potrivit presei spaniole.

Flăcările se apropie de provincia Soria

Incendiul rămâne o amenințare pentru provincia vecină Soria. Frontul nordic al flăcărilor se află la aproximativ cinci-șapte kilometri de limita cu provincia Soria, iar serviciile de intervenție au mobilizat inclusiv mijloace aeriene din Castilla y Leon pentru a împiedica extinderea incendiului.

Potrivit datelor satelitului european Copernicus, de la începutul anului au ars aproximativ 123.000 de hectare în Spania, de aproape patru ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Premierul Spaniei cere un pact împotriva crizei climatice

Premierul Pedro Sanchez a vizitat zona afectată împreună cu președintele regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Șeful Guvernului spaniol a cerut un „mare pact de stat” împotriva schimbărilor climatice, spunând că fenomenul reprezintă un pericol real și că sunt necesare investiții constante atât în prevenirea, cât și în combaterea incendiilor.

Totodată, Sanchez a promis sprijin financiar pentru refacerea zonelor afectate după stingerea incendiului. Spania s-a confruntat deja cu 22 de incendii majore de vegetaţie anul acesta, potrivit acestuia.

„Pentru a pune acest lucru în perspectivă, este media anuală cu care Spania s-a confruntat în ultimul deceniu. Trebuie să sensibilizăm publicul şi nu trebuie să trivializăm efectele urgenţei climatice”, a spus premierul spaniol.

Pericolul incendiilor nu a dispărut

Potrivit agenţiei meteorologice spaniole AEMET, pericolul incendiilor de vegetaţie rămâne „foarte ridicat sau extrem” în majoritatea teritoriilor spaniole continentale precum şi în Insulele Baleare, fiind aşteptat să crească în următoarele zile.

AEMET a îndemnat oamenii să „dea dovadă de prudenţă maximă” în contextul actual al valului de caniculă asociat cu furtuni uscate şi praf saharian, potrivit Agerpres.

Deşi temperaturile se vor ameliora uşor în unele regiuni joi, un vânt uscat dinspre vest este prognozat să aducă un nou val de caniculă în regiunile mediteraneene, cu maxime de 42 până la 44 de grade Celsius posibile în anumite zone.

O răcire semnificativă este aşteptată începând de vineri. Perioada de răgaz va fi însă scurtă întrucât temperaturile urmează să crească din nou de duminică, iar canicula intensă ar putea reveni în Spania la începutul săptămânii viitoare, potrivit Agerpres.