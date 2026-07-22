Jocul excluderilor în politică: Peiu i-o întoarce lui Grindeanu, Olguța îl liniștește: ”Ghinion!”

Scena politică pare blocată nu de partide, ci de liderii lor. După ce Sorin Grindeanu susținea că există „viață și fără Bolojan”, AUR transmite acum că nu va face nicio înțelegere cu PSD cât timp acesta conduce partidul.

Criza politică de la nivel guvernamental a pornit când Sorin Grindeanu, președintele PSD, declara că susține continuarea guvernării cu PNL, dar fără Ilie Bolojan. Prin mai, social-democratul afirma că ”există viață și fără Bolojan”. Atunci, el susținea că PSD-ul are capacitatea de a înlocui Guvernul Bolojan în ”două zile”.

La două luni de când Sorin Grindeanu ne spunea că ”România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern. Dacă se așază toată lumea în mod onest la masă, PSD-ul e dispus să facă acest lucru în două zile”, AUR, care a făcut posibilă căderea Guvernului Bolojan, vine cu bumerangul politic: ”Nicio înţelegere cu PSD cât timp Sorin Grindeanu conduce partidul”.

Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face - cam acesta este mesajul transmis de către Petrișor Peiu liderului PSD. Sorin Grindeanu a adoptat, în ultimele zile, un ton mai împăciutor cu AUR, invocând votul românilor, dar și-a exprimat temerile cu privire la principiile dictate de la vârf, de la nivelul lui George Simion în jos.

De fapt, pare că avem o criză a liderilor. Partidele s-ar împăca, dacă n-ar avea președinți. PSD vrea cu PNL, fără Ilie Bolojan, dar și cu AUR, fără George Simion. AUR vrea cu PSD, fără Sorin Grindeanu.

”După ce şi-a scos, cu surle şi trâmbiţe, partidul de la guvernare, Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească şi să suduie singurul partid care îl putea ajuta să reajungă la guvernare” i-a transmis liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, lui Sorin Grindeanu. El a continuat: ”AUR nu va mai putea face nicio înţelegere politică, de niciun fel, cu PSD cât timp Sorin Grindeanu este preşedinte al acelui partid”.

”Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaţilor, parlamentarii AUR vor avea tendinţa naturală de a vota acest lucru” a mai precizat Petrișor Peiu.

Iar această ultimă afirmație nu este întâmplătoare, ci un subiect invocat în aceste zile în spațiul public. ”Ghinion, domnul Grindeanu nu poate fi schimbat” îi răspunde Lia Olguța Vasilescu, liderul PSD de la Craiova.

Aceasta a invocat decizii din urmă cu peste 20 de ani ale CCR, care stabileau că revocarea preşedintelui Camerei Deputaţilor poate fi solicitată numai de partidul sau grupul parlamentar care l-a propus pentru această funcţie: ”Cu alte cuvinte, doar PSD ar putea să-l schimbe şi PSD nu o va face”.