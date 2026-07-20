Ciucu: Insolvenţa este singurul mecanism legal rămas pentru asanarea financiară şi operaţională a STB

Ciprian Ciucu / Sursa foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a zic că insolvenţa este singurul mecanism legal rămas pentru asanarea financiară şi operaţională a STB.

Insolvenţa este singurul mecanism legal rămas pentru asanarea financiară şi operaţională a Societăţii de Transport Bucureşti, care se află într-o situaţie financiară aproape dezastruoasă, având în vedere că în 2025 datoria companiei a depăşit 1,7 miliarde de lei, din care aproape 1,5 miliarde de lei doar către ANAF, a declarat luni primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

"Prima cauză este neplata contribuţiilor angajaţilor către ANAF - peste un miliard de lei, care au început să producă penalităţi. A doua cauză este impostura, politizarea şi neîndeplinirea funcţiei pentru care a fost înfiinţată ADI TPBI (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (n. red.). (...) A treia cauză este management defectuos, în special din cauza politizării, neorientat spre eficienţă la nivelul STB şi am mai adăugat eu frica de sindicate pentru a lua măsurile corecte pentru STB", a spus Ciprian Ciucu într-o conferinţă de presă.

Edilul a atras atenţia că insolvenţa STB nu a fost declarată la timp

"Din punctul meu de vedere, STB este în insolvenţă nedeclarată din anul 2020, de atunci când nu au mai plătit contribuţiile oamenilor la ANAF. De atunci, tot târâie datorii şi penalităţi mai mari de un miliard de lei, an de an", a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

Potrivit primarului general al Capitalei, realitatea financiară de la STB indică "un faliment nedeclarat".

"Datoria totală a STB era 1,72 miliarde de lei în anul 2025. 1,49 miliarde lei doar către ANAF, din cauza unei decizii a conducerii din anii 2019-2020 de a reţine şi a nu vira către stat TVA-ul şi contribuţiile salariale (impozitul pe venit, CAS şi CASS). Din cele 1,49 miliarde de lei către ANAF, 402 milioane de lei sunt doar penalităţi. Compania a fost victima unor decizii iresponsabile din trecut", a susţinut Ciprian Ciucu.

El a apreciat că ADI TPBI, devenită autoritate publică tutelară, decide "pe unde se învârte roata".

"Rapoartele de audit ale STB sunt vădit trucate: au inclus în toţi aceşti ani multe costuri CARE NU AU LEGATURĂ cu învârtitul roţii (multe contracte şi costuri făcute fără logică economică de către STB)", a declarat primarul general al Capitalei.

În opinia sa, serviciul de transport public din Bucureşti nu este suportabil bugetar

"Consiliul General, Consiliul de Administraţie, Consiliul Director şi Managementul STB trebuie să ia decizia corectă acum. (...) Prin insolvenţă, controlul este preluat de un administrator judiciar sub stricta supraveghere a judecătorului sindic. Insolvenţa este singurul mecanism legal rămas pentru asanarea financiară şi operaţională a acestei companii. Insolvenţa este singura modalitate prin care putem proteja STB de acumularea oricăror penalităţi suplimentare la datoriile neplătite. Insolvenţa va proteja STB de penalităţile uriaşe către ANAF. Insolvenţa va proteja STB de orice poprire a conturilor şi blocare a serviciului de transport public. Insolvenţa este singurul instrument prin care STB poate scăpa de plata integrală a restanţelor", a adăugat primarul Ciucu.

De asemenea, el a subliniat în cadrul conferinţei de presă că STB-ul "trage în jos" tot oraşul şi duce la insolvenţa Municipalităţii.

"Costul transportului public împreună cu datoriile echivalează cu bugetul unei capitale. STB-ul va trage în jos după el tot oraşul. Asta înseamnă incapacitatea de plată a PMB, insolvenţa PMB (...). Cer directorului general al STB şi Consiliului de Administraţie al STB să se întrunească de îndată mâine dimineaţă şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva, doar aşa putem plăti salariile, doar aşa putem evita falimentul oraşului. (...) De asemenea, voi discuta, probabil că mâine îi voi ruga pe reprezentanţii partidelor politice din Consiliul General să discutăm această situaţie (...) şi să sprijine politic ca reprezentanţii AGA pe care i-a desemnat acest Consiliu General până să vin eu primar să susţină, de asemenea, măsura insolvenţei", a declarat primarul Ciucu.