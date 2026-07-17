De ce nu numeşte Nicuşor Dan un şef civil la SRI sau SIE

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Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce nu a numit încă şefii serviciilor de informaţii din România.

"Este o chestiune la fel de grea ca formarea noului Guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. Ce pot să spun este că în timpul acesta am avut de lucrat cu serviciile. Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să îmi iau deciziile pe zona externă.

Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționarea unor instituții, chiar de corupție, de zone de interese. Deci nu cred că a avea un șef civil este o chestiune așa de importantă.

Ce văd important la servicii este, ca și în alte părți ale administrației, aceeași rutină și delăsare care nu sunt în acord cu lumea reală”, a declarat Nicușor Dan.

Amintim că la finalul lunii ianuarie, Nicuşor Dan declara că propunerile pentru şefia SRI şi SIE vor fi făcute "foarte curând", dar şi că "cel mai bine este ca aceştia să fie din afara partidelor".

Tot atunci, Nicușor Dan explica faptul că a întocmit liste de candidați și a purtat discuții cu mai multe persoane, însă procesul de selecție nu era finalizat.