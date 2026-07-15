Grindeanu: Parlamentarii puterii nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR

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Sorin Grindeanu, președintele PSD, spune că parlamentarii nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR.

Sorin Grindeanu spune că „parlamentarii puterii” nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR. Reacția președintelui PSD vine după ce premierul interimar Ilie Bolojan l-a acuzat, luni, că pune în pericol absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

"A mai trecut o zi. Am verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților. Parlamentarii puterii nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?!

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Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o!

Sorin Grindeanu: Cine blochează miliardele de euro pentru România?!

Cine blochează miliardele de euro pentru România?! Reamintesc că la Camera Deputaților am trecut deja 4 legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte.

Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pîslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?!

Între timp, INS ne anunță că salariul mediu SCADE de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%.

Go, Bolo!", a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.