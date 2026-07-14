Nicușor Dan pleacă la Kiev. Ce mesaj va transmite la summitul lui Zelenski - Agerpres

Președintele Nicușor Dan va participa miercuri, la Kiev, la cea de a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, transmite Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, vizita la Kiev are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ce reprezintă Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est

Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride.

Participarea președintelui României la acest Summit demonstrează, o dată în plus, solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestui stat, arată Administrația Prezidențială.

Temele-cheie de pe agenda reuniunii de la Kiev

Cu acest prilej, Nicușor Dan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze, totodată, teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența.