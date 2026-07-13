”Argentina, exclusă de la Cupa Mondială 2026”: Au semnat până acum 3 milioane de fani petiția, înainte de duelul cu Anglia din semifinala CM 2026

Starul argentinian Lionel Messi, la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

O petiție online a fost lansată pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială 2026, chiar înaintea semifinalei cu Anglia de la CM 2026.

Argentina e calificată în semifinalele Cupei Mondiale 2026, unde urmează meciul cu Anglia, miercuri, de la 22:00. Naționala lui Lionel Scaloni a câștigat toate meciurile din grupă, cu Algeria (3-0), Austria (2-0) și Iordania (3-1). În knockouts, ”Pumele” au avut serios de tras cu Capul Verde (1-1, 3-1 după prelungiri), Egipt (3-2) și Elveția (1-1, 3-1 după prelungiri).

Peste 3 milioane de persoane au semnat petiția - ”Argentina să fie exclusă de la Cupa Mondială 2026”

Peste 3 milioane de persoane au semnat petiția pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială 2026, la momentul redactării acestui articol.



Pe platforma argentinaout.com, peste 3 milioane de persoane au semnat petiția ca ”Argentina să fie exclusă de la Cupa Mondială 2026”. Evenimentul a fost lansat după ce, în ultima perioadă, a apărut ideea că naționala lui Lionel Messi ar fi ajutată pentru a ajunge în finala turneului din SUA, Mexic și Canada.

”Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală”, scrie pe site-ul petiției.

Scopul celor care au inițiat petiția este să ajungă la 5 milioane de semnături pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială 2026.

Anglia - Argentina, miercuri, 15 iulie, în semifinala Cupei Mondiale 2026



În drumul către semifinale, Anglia a jucat în grupe cu Croația (4-2), Ghana (0-0) și Panama (2-0), iar în fazele eliminatorii a învins DR Congo (2-1), Mexic (3-2) și Norvegia (1-1, 2-1 după prelungiri).

De-a lungul timpului, între Argentina și Anglia s-au disputat 14 meciuri directe, respectiv șase victorii pentru europeni, trei victorii pentru sud-americani și cinci remize.



La Cupa Mondială din 1986 a avut loc celebrul meci cu ”mâna lui Dumnezeu”, când Maradona a marcat un gol superb, driblând toată apărarea adversă. Este una dintre cele mai mari rivalități din fotbalul internațional, cele două s-au întâlnit și la CM 1962 (3-1 Anglia), CM 1966 (1-0 Anglia), CM 1998 (Argentina s-a calificat la penalty-uri) și CM 2002 (Anglia a câștigat cu 1-0).

Ce a declarat Messi, înainte de semifinala Anglia - Argentina

"Este special, pentru că sunt o echipă grozavă, o forţă, şi este întotdeauna plăcut să joci împotriva unei echipe ca aceasta, un meci de acest fel. Este prima dată când joc împotriva lor. Am jucat împotriva tuturor, cu excepția Angliei, așa că va fi frumos și din acest motiv”, a declarat Lionel Messi, înainte de Anglia - Argentina, semifinala CM 2026, care se va juca miercuri, 15 iulie 2026, de la ora României 22:00.

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