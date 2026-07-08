Meciul care a plictisit o lume întreagă la Cupa Mondială 2026. Record negativ - FOTO

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Un meci de la Cupa Mondială a dezamăgit complet.

După spectaculosul meci Argentina – Egipt 3-2, un adevărat recital fotbalistic în optimile Cupei Mondiale 2026, confruntarea dintre Elveția și Columbia 0-0 (4-3 după loviturile de departajare), ultima din această fază a competiției, a reprezentat o mare dezamăgire.

Meciul nu s-a decis în timpul regulamentar, fiind nevoie de prelungiri și lovituri de departajare, unde s-a impus Elveția. Însă meciul a fost anost, cu puține ocazii notabile, fapt reflectat și în statistici.

Record negativ în Elveția - Columbia de la CM 2026

Elveția - Columbia a înregistrat un record negativ la Cupa Mondială 2026. Potrivit statisticienilor, raportul xG (n.red. goluri așteptate) înregistrat de cele două echipe s-a ridicat la doar 0,7. Acesta este cel mai mic rating înregistrat în timpul regulamentar la o partidă de la Cupa Mondială 2026.

0.7 - ???????? Switzerland and ???????? Colombia's combined xG at the end of the second half was just 0.7.



That's the lowest in normal time of any match at the 2026 FIFA World Cup.



Inhibited. pic.twitter.com/GK2BAU8fjg — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

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Programul sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026

Joi, 9 iulie

23:00 - Franța vs Maroc - Boston, SUA (Meciul 97)

Vineri, 10 iulie

22:00 - Spania vs Belgia - Los Angeles, SUA (Meciul 98)

Duminică, 12 iulie

00:00 - Norvegia vs Anglia - Miami - SUA (Meciul 99)

04:00 - Argentina vs Elveția - Kansas - SUA (Meciul 100).