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Meciul care a plictisit o lume întreagă la Cupa Mondială 2026. Record negativ - FOTO

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 08 Iul 2026
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Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Un meci de la Cupa Mondială a dezamăgit complet.

După spectaculosul meci Argentina – Egipt 3-2, un adevărat recital fotbalistic în optimile Cupei Mondiale 2026, confruntarea dintre Elveția și Columbia 0-0 (4-3 după loviturile de departajare), ultima din această fază a competiției, a reprezentat o mare dezamăgire.

Meciul nu s-a decis în timpul regulamentar, fiind nevoie de prelungiri și lovituri de departajare, unde s-a impus Elveția. Însă meciul a fost anost, cu puține ocazii notabile, fapt reflectat și în statistici.

Record negativ în Elveția - Columbia de la CM 2026

Elveția - Columbia a înregistrat un record negativ la Cupa Mondială 2026. Potrivit statisticienilor, raportul xG (n.red. goluri așteptate) înregistrat de cele două echipe s-a ridicat la doar 0,7. Acesta este cel mai mic rating înregistrat în timpul regulamentar la o partidă de la Cupa Mondială 2026.

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Programul sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026

Joi, 9 iulie

23:00 - Franța vs Maroc - Boston, SUA (Meciul 97)

Vineri, 10 iulie

22:00 - Spania vs Belgia - Los Angeles, SUA (Meciul 98)

Duminică, 12 iulie

00:00 - Norvegia vs Anglia - Miami - SUA (Meciul 99)
04:00 - Argentina  vs Elveția - Kansas - SUA (Meciul 100).

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