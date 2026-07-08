Meciul care a plictisit o lume întreagă la Cupa Mondială 2026. Record negativ - FOTO

Un meci de la Cupa Mondială a dezamăgit complet.
După spectaculosul meci Argentina – Egipt 3-2, un adevărat recital fotbalistic în optimile Cupei Mondiale 2026, confruntarea dintre Elveția și Columbia 0-0 (4-3 după loviturile de departajare), ultima din această fază a competiției, a reprezentat o mare dezamăgire.
Meciul nu s-a decis în timpul regulamentar, fiind nevoie de prelungiri și lovituri de departajare, unde s-a impus Elveția. Însă meciul a fost anost, cu puține ocazii notabile, fapt reflectat și în statistici.
Record negativ în Elveția - Columbia de la CM 2026
Elveția - Columbia a înregistrat un record negativ la Cupa Mondială 2026. Potrivit statisticienilor, raportul xG (n.red. goluri așteptate) înregistrat de cele două echipe s-a ridicat la doar 0,7. Acesta este cel mai mic rating înregistrat în timpul regulamentar la o partidă de la Cupa Mondială 2026.
0.7 - ???????? Switzerland and ???????? Colombia's combined xG at the end of the second half was just 0.7.— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
That's the lowest in normal time of any match at the 2026 FIFA World Cup.
Inhibited. pic.twitter.com/GK2BAU8fjg
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Programul sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026
Joi, 9 iulie
23:00 - Franța vs Maroc - Boston, SUA (Meciul 97)
Vineri, 10 iulie
22:00 - Spania vs Belgia - Los Angeles, SUA (Meciul 98)
Duminică, 12 iulie
00:00 - Norvegia vs Anglia - Miami - SUA (Meciul 99)
04:00 - Argentina vs Elveția - Kansas - SUA (Meciul 100).