Sorana Cîrstea,  în turul al treilea la Wimbledon

Sorana Cîrstea Foto: Agerpres

Sorana Cîrstea s-a calificat, joi, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o fără probleme pe australianca Kimberly Birrell, cu 6-3, 6-4.

Sorana Cîrstea (36 ani, 18 WTA), cap de serie numărul 17, a avut nevoie de doar o oră și 12 minute de joc pentru a trece de Birrell (28 ani, 72 WTA).

Cîrstea a reușit 6 ași, a avut mai puține mingi direct câștigătoarea (16-18), dar a făcut și mai puține erori neforțate decât adversara sa (9-21).

Singura confruntare directă dintre cele două a fost câștigată de Cîrstea, cu 6-3, 6-2, în 2023, în primul tur la Indian Wells.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte WTA.

Următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, care a trecut în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-2 de columbianca Maria Camila Osorio.

Cîrstea are 3-2 în meciurile directe cu Noskova (21 ani, 12 WTA), care anul trecut a atins optimile de finală la Wimbledon. Românca a obținut toate cele trei victorii anul acesta (la Dubai, Miami și Roma), pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus și la prima confruntare, în 2024, la Brisbane.

Rezultatele înregistrate joi, la Wimbledon, în turul al doilea la simplu feminin:



Daria Snigur (Ucraina) - Leolia Jeanjean (Franța) 6-4, 6-3

Ashlyn Krueger (SUA) - Mariam Bolkvadze (Georgia) 6-1, 6-0

Emma Navarro (SUA/N.23) - Oksana Selekhmeteva (Spania) 3-6, 6-4, 6-1

Marta Kostiuk (Ucraina/N.12) - Ana Blinkova (Rusia) 6-7 (5/7), 6-3, 6-3

Jasmine Paolini (Italia/N.13) - Viktorija Golubic (Elveția) 7-6 (7/0), 6-4

Maria Sakkari (Grecia) - Kamila Rahimova (Uzbekistan) 6-3, 0-6, 7-6 (10/7)

Alexandra Eala (Filipine/N.29) - Maya Joint (Australia) 3-6, 6-2, 6-0

Iga Swiatek (Polonia/N.3) - Karolina Pliskova (Cehia) 6-1, 6-3

Amanda Anisimova (SUA/N.6) - Sofia Kenin (SUA) 6-2, 4-6, 7-6 (10/3)

Madison Keys (SUA/N.26) - Katie Swan (Marea Britanie) 6-1, 6-4

Sorana Cîrstea (România/N.17) - Kimberly Birrell (Australia) 6-3, 6-4

Linda Noskova (Cehia/N.9) - Maria Camila Osorio (Columbia) 6-3, 4-6, 6-2

Liudmila Samsonova (Rusia) - Diana Șnaider (Rusia/N.15) 6-4, 4-6, 6-2

Marie Bouzkova (Cehia/N.21) - Tyra Grant (Italia) 7-5, 6-3

Elise Mertens (Belgia/N.25) - Maria Timofeeva (Uzbekistan) 2-6, 6-3, 6-0

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.2) - Caty McNally (SUA) 6-1, 6-2. (Agerpres)



