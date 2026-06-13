Simona Halep, copleșită de emoții înaintea meciului de retragere de la Cluj. Mesajul transmis fanilor / FOTO: Agerpres

Fosta lideră mondială a tenisului feminin, Simona Halep, a vorbit despre sentimentele care o încearcă înaintea meciului de retragere organizat la Cluj Napoca, în cadrul Sports Festival. Dubla campioană de Grand Slam a mărturisit că întreaga experiență reprezintă un moment special, care marchează finalul celui mai important capitol din viața sa.

În cadrul conferinței de presă susținute sâmbătă, Simona Halep a explicat că revenirea la Cluj și evenimentul dedicat carierei sale au avut un impact emoțional puternic.

„Este un eveniment plin de emoţie, sunt emoţionată de când am păşit la Cluj, pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susţinut, publicul acesta frumos, care mi-a oferit cele mai frumoase momente, jucând aici, la Cluj, pentru România şi în turneele individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie şi vreau, pe această cale, din nou, să-i mulţumesc lui Patrick Ciorcilă, că face posibil acest eveniment, această zi, care cumva încheie un ciclu din viaţa mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viaţa mea. Face o treabă extraordinară cu Sports Festival şi cu turneele WTA. Felicitări, Patrick, mult succes şi aşteptăm cât mai multe evenimente de acest gen, frumoase şi pline de emoţie. Vă aşteptăm mai târziu pe teren şi sper să sărbătorim cariera mea cu tot sufletul şi cu multe bătăi de inimă”, a transmis Simona Halep, conform Agerpres.

SURSA FOTO: AGERPRES

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Roland Garros sau Wimbledon? Simona Halep explică de ce primul trofeu a avut o încărcătură aparte

Întrebată despre cele două titluri de Grand Slam cucerite de a lungul carierei, Simona Halep a vorbit despre semnificația fiecăruia și despre emoțiile pe care le a trăit în momentele respective.

Ea a subliniat că succesul de la Roland Garros a reprezentat o eliberare după mai multe finale pierdute, în timp ce triumful de la Wimbledon a avut o valoare aparte prin prestigiul competiției și prin victoria obținută pe iarbă.

„Trofeul de la Roland Garros a fost cu mult mai multă încărcătură emoţională, pentru că pierdusem deja trei finale şi, reuşind în final să câştig un Grand Slam, a fost o împlinire, o eliberare de presiune şi o dovadă că am fost în stare să câştig un Grand Slam, chiar dacă înainte nu reuşisem, în trei finale pierdute. (...) Bineînţeles că fiecare are importanţa lui, Wimbledon este cel mai prestigios turneu şi nu pot să spun că mă aşteptam eu atât de mult să câştig pe iarbă, pentru că noi nu avem terenuri de iarbă în România, dar de la an la an am jucat mai bine şi încrederea a crescut, iar câştigând cu Serena pe iarbă, a fost ceva deosebit. Pe amândouă le-aş pune pe acelaşi loc, nu vreau să fac diferenţe între ele, dar, totuşi, a fost cu mai multă încărcătură la Roland Garros”, spune sportiva.

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Meciul de retragere are loc la Cluj, în cadrul Sports Festival

Simona Halep își dispută meciul oficial de retragere sâmbătă, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă din Cluj Napoca, adversară fiindu-i jucătoarea ucraineană Elina Svitolina.

Evenimentul este inclus în programul celei de a șaptea ediții a Sports Festival, desfășurat în perioada 11 - 14 iunie. Printre invitații speciali se află și fosta mare gimnastă Nadia Comăneci, care va susține duminică, de la ora 13:00, un master class dedicat participanților.