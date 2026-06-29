Jaqueline Cristian, învinsă în primul tur la Wimbledon. Programul celorlalte românce

Jucătoarea română de tenis, Jaqueline Cristian, învinsă în primul tur la Wimbledon

A doua „rachetă” a României, Jaqueline Cristian, a fost învinsă, luni, în prima rundă a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon.

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost învinsă de americanca Iva Jovic, cu 7-6 (7/1), 6-0, luni, în prima rundă a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon.

Cristian (28 ani, 37 WTA) s-a înclinat după o oră şi jumătate în faţa tinerei de 18 ani (16 WTA).

La prima lor confruntare, cele două jucătoare au avut un prim set echilibrat, decis în tiebreak, după care americanca a dominat clar actul secund, adjudecat la zero.

Jovic a fost superioară la winners (19-12) şi a făcut mai multe erori neforţate (20-17).

Cristian va primi pentru participare 10 puncte WTA şi un cec de 80.000 de lire sterline.

Jaqueline Cristian va juca şi la dublu, alături de Irina Begu, urmând să le întâlnească în primul tur pe favoritele numărul patru, Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China), notează Agerpres.

Când joacă Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Irina Begu

Pe tabloul feminin de simplu se mai află trei românce: Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 17, va primi replica jucătoarei cehe Sara Bejlek. Toate partidele sunt programate marți, 30 iunie. Sorana va evolua după ora 16:30.

Adversara Gabrielei Ruse va fi jucătoarea americană Caty McNally, meciul fiind programat după ora 17:00. Irina Begu o va înfrunta pe Katie Swan (Marea Britanie), începând cu ora 13:00.