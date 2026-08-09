Lionel Messi a ajuns în Argentina, pentru înmormântarea tatălui său Jorge Messi

Starul argentinian Lionel Messi, la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Lionel Messi a revenit sâmbătă seara în Argentina pentru a participa la funeraliile tatălui său, Jorge Messi, care a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, la vârsta de 68 de ani, într-o clinică din Rosario, orașul natal al familiei, informează AFP, citată de Agerpres.

Fotbalistul argentinian a ajuns în țară cu un avion privat venit din Statele Unite. Aeronava a aterizat în jurul orei locale 20:40, iar Messi a fost însoțit de partenera sa, Antonela Roccuzzo, și de copiii lor. Familia a coborât din avion îmbrăcată în mare parte în negru

După aterizare, Lionel Messi și membrii familiei sale au părăsit aeroportul într-un vehicul escortat de mașini de poliție. Fotbalistul nu a făcut declarații publice la sosirea în Argentina.

Înmormântarea lui Jorge Messi este programată pentru duminică, în cadrul unei ceremonii private care va avea loc la Perez, localitate aflată în apropierea orașului Rosario, în provincia Santa Fe. La funeralii sunt așteptați Lionel Messi și ceilalți membri ai familiei.

De ce ar fi murit Jorge Messi

Jorge Messi a murit după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Clinica în care a fost internat înaintea decesului nu a dezvăluit cauza exactă a morții. Reprezentanții unității medicale au precizat doar că tatăl căpitanului naționalei Argentinei s-a confruntat cu o „lungă maladie”.

Moartea lui Jorge Messi reprezintă o lovitură puternică pentru Lionel Messi, în condițiile în care tatăl său a avut un rol esențial în dezvoltarea carierei sale. Jorge Messi nu a fost doar părintele unuia dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, ci și omul care l-a însoțit pe Lionel încă din primii ani ai carierei și care a luat decizii importante pentru viitorul său.

În copilărie, fotbalistul a început să joace la Newell's Old Boys, în Rosario, iar talentul său a devenit evident de la o vârstă fragedă.

La doar 13 ani, Lionel Messi a plecat în Spania, unde a ajuns la academia clubului FC Barcelona. Mutarea a reprezentat un moment decisiv pentru familia Messi. Jorge și-a însoțit fiul și a fost alături de el în perioada în care acesta s-a adaptat la o țară nouă și la un mediu complet diferit de cel din Argentina.

În anii care au urmat, Jorge Messi a rămas una dintre cele mai importante persoane din anturajul fotbalistului. El a avut inclusiv rolul de agent al fiului său și s-a ocupat de negocierile unor contracte care au transformat treptat fotbalistul argentinian într-unul dintre cei mai bine plătiți sportivi ai lumii.

Relația dintre cei doi nu a fost însă una lipsită de tensiuni. Jorge Messi era cunoscut pentru faptul că își critica fiul și îi cerea permanent să își ridice nivelul. Lionel Messi a vorbit de mai multe ori despre influența tatălui său și despre standardele pe care acesta le-a impus.

„Tatăl meu m-a ajutat enorm. Este foarte critic cu mine. Asta m-a făcut să vreau mereu să mă depăşesc”, declara campionul mondial din 2022 într-un interviu.

Jorge Messi, prezent în momentele importante ale carierei fiului său

Tatăl lui Lionel Messi a fost prezent în numeroase momente importante ale carierei acestuia, de la primii ani petrecuți la Barcelona până la marile contracte și transferuri care au schimbat parcursul fotbalistului. A fost alături de el în perioada în care Messi a devenit una dintre figurile centrale ale Barcelonei, club pentru care argentinianul a jucat timp de aproape două decenii și alături de care a câștigat cele mai importante trofee ale carierei sale.

Jorge Messi a continuat să aibă un rol important și după plecarea fiului său de la Barcelona. Lionel Messi a jucat ulterior la Paris Saint-Germain, iar din 2023 evoluează în Statele Unite, pentru Inter Miami.

La clubul american, Messi continuă să fie principala vedetă a echipei și una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului mondial. Vestea morții tatălui său a venit în plin sezon competițional.

La câteva ore după vestea decesului, Inter Miami a disputat meciul împotriva formației mexicane Monterrey. Coechipierii lui Lionel Messi au purtat banderole negre la braț, ca semn de respect pentru tatăl fotbalistului.