Roberto Ayala, secundul naţionalei Argentinei, primul mesaj după ce i-a dat un pumn lui Dani Olmo după finala CM2026

În imagine, Dani Olmo, mijlocaşul Spaniei. Sursa: Agerpres

După ce Spania a câştigat finala Campionatului Mondial, contra Argentinei, au avut loc mai multe altercaţii. Una dintre ele l-a avut în prim-plan pe Roberto Ayala, antrenorul secund al Argentinei, care l-a lovit pe mijlocaşul spaniol Dani Olmo cu pumnul.

La 4 zile după meci, Ayala a transmis primul mesaj.

"Desigur că îmi pare rău. Având în vedere poziţia mea, nu pot permite ca un sentiment sau orice ar putea veni de la cealaltă parte să-mi afecteze starea de spirit sau acţiunile, a declarat Ayala într-un interviu acordat Valencia Capital Radio. După mine, trebuie să tragem o linie şi să lăsăm lucrurile aşa. A fost mai mult o împingere decât orice altceva, nu a fost un pumn, aşa cum se pretinde. A fost o reacţie la ceva ce a spus, dar asta e. Dacă îl văd, evident că îi voi cere scuze personal".

Fostul fundaş a spus că emoţiile l-au copleşit pe măsură ce tensiunile au escaladat după încheierea meciului şi a insistat că iniţial a încercat să separe jucătorii în timpul confruntării.

Jucătorii argentinieni Nahuel Molina şi Thiago Almada au fost, de asemenea, implicaţi, în timp ce coechipierul său Leandro Paredes l-a apucat de gât pe spaniolul Eric Garcia.

"Când se termină meciul, ceea ce văd este o încăierare în mijlocul terenului şi ne grăbim să ne scoatem jucătorii de acolo, a adăugat Ayala. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce am făcut. Intenţia mea a fost să mă duc şi să-i separ, dar uneori se întâmplă lucruri şi inima îţi bate cu putere, deşi asta nu este o scuză. Şi Eric Garcia a fost acolo şi i-am spus pur şi simplu lui Eric că m-am dus să-i separ şi să-i felicit, asta e tot", a mai spus el.

FIFA a numit un procuror disciplinar şi de etică pentru a investiga încăierarea de după meci în care au fost implicaţi jucători şi personalul tehnic, cei implicaţi putând fi suspendaţi, în timp ce Federaţia Argentiniană de Fotbal ar putea fi, de asemenea, amendată.