Top 5 fotbaliști care au devenit virali la Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Cinci fotbaliști au devenit vedete pe rețelele sociale la Cupa Mondială 2026, după ce popularitatea lor a crescut uimitor în ultima perioadă.

Cinci fotbaliști au cucerit rețelele sociale la Cupa Mondială 2026, înregistrând o creștere spectaculoasă a popularității în ultima perioadă.

Norvegianul Erling Haaland a fost unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști în online.

Atacantul, în vârstă de 25 de ani, postează des pe Snapchat și pe Instagram, imediat după fiecare succes. Un moment viral a fost cel în care a coborât din avionul spre casă cu un raton împăiat.

Haaland are peste 70 de milioane de urmăritori pe Instagram, iar 29 de milioane dintre ei s-au adăugat în ultima lună, scrie Social Blade. Estimările susțun că numărul său de urmăritori va ajunge la aproape 322 de milioane până la finalul lui 2026.

Portarul din Capul Verde, devenit celebru după meciul cu Spania



Vozinha, portarul în vârstă de 40 de ani al Capului Verde, a avut una dintre cele mai emoționante povești ale turneului. Paradele sale din meciul cu Spania, care au dus la un 0-0 surprinzător, a făcut ca numărul său de urmăritori de pe Instagram să urce de la 500.000 la aproape 5 milioane de urmăritori în doar câteva ore. Acum, Vozinha are 29,3 milioane de urmăritori. Portarul a glumit că, înainte de CM 2026, puțini oameni știau unde se este situat Capul Verde pe hartă.

Jude Bellingham unul dintre favoriții fanilor



Jude Bellingham, Mijlocașul englez, în vârstă de 23 de ani, a strâns aproape 9 milioane de urmăritori noi în ultima lună.

Parcursul Angliei la turneu s-a încheiat cu o înfrângere în semifinale, dar Bellingham rămâne unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale.

Lamine Yamal și fratelel său, de 3 ani, virali



Tânărul spaniol de 19 ani Lamine Yamal are un feed de Instagram plin de pozede familie. Postează des și momente de după partide. De asemenea, fratele său mai mic, Keyne, are trei ani și a devenit și el o mică vedetă, fiind filmat și pe teren alături de Yamal.

Atacantul de la Barcelona are 49,6 milioane de urmăritori pe Instagram. Popularitatea sa ar putea crește și mai mult după finala CM 2026 de duminică, împotriva Argentinei lui Messi.

Fundaș din Noua Zeelandă devenit celebru



Fundașul neozeelandez Tim Payne a avut un parcurs inedit spre popularitate. Un influencer argentinian l-a numit, în luna mai 2026, cel mai puțin cunoscut jucător de la Cupa Mondială.

Urmăritorii lui Payne pe Instagram au crescut de la mai puțin de 5.000 la aproape 5,8 milioane. Jucătorul de 32 de ani s-a întâlnit ulterior cu influencerul, în Florida, înaintea turneului CM 2026.

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