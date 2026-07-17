FC Voluntari - FC Botoşani, egal spectaculos în deschiderea noului sezon al Ligii 1

Sursa: Agerpres

FC Voluntari a terminat la egalitate cu FC Botoşani, 2-2 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, în primul meci din etapa inaugurală a Superligii de fotbal, ediţia 2026-2027.

Nou-promovata a deschis scorul prin Mamadou Diarra (autogol, 15), care a înscris primul gol al sezonului. Botoşănenii au întors rezultatul prin golurile semnate de Andrei Dumiter (19) şi Zoran Mitrov (47), dar George Merloi a egalat.

Pe final, ambele echipe au avut ocazii uriaşe de a obţine victoria, dar Matko Babic (90+3) şi Jvan Markovic (90+7) au ratat singuri cu portarii.

Gazdele au mai ratat ocazii prin Guţea (38), Mihai Roman II (67) sau Şuteu (76).

Cea de a 109-a ediţie a campionatului consemnează o premieră, cu 14 echipe la start care au câştigat cel puţin unul dintre cele trei trofee interne (campionat, cupă, supercupă).

Meciul de la Voluntari a fost cel de-al 500-lea pentru FC Botoşani în Superligă.

Fundaşul Denis Haruţ (FC Botoşani) a bifat a 150-a prezenţă pe prima scenă.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 29 de ori, de şapte ori s-au impus ilfovenii, de 11 ori au câştigat moldovenii, iar alte 11 confruntări s-au terminat la egalitate.

FC Voluntari - AFC Botoşani 2-2 (1-1), Stadion Anghel Iordănescu - Voluntari

Au marcat: Mamadou Diarra (autogol, 15), George Merloi (88), respectiv Andrei Dumiter (19), Zoran Mitrov (47).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Alexandru Adrian Filip (Constanţa), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Mihail-Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti)

Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF