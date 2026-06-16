Laurențiu Reghecampf revine la  ES Tunis

Foto: Facebook, Espérance Sportive de Tunis

Laurențiu Reghecampf a fost numit în funcția de antrenor al echipei Esperance Sportive de Tunis, a anunțat clubul, luni, pe pagina sa de Facebook.

Reghecampf revine astfel la formația pe care a pregătit-o în perioada noiembrie 2024 - martie 2025, lasând-o pe primul loc.

Reghecampf a antrenat-o în sezonul precedent pe echipa suedaneză Al Hilal Omdurman, cu care a câștigat titlul în două campionate, Rwanda și Sudan.

Esperance a încheiat sezonul trecut pe locul al doilea în Tunisia, cu 63 de puncte, la trei lungimi de campioana Club Africain (66 puncte). (Agerpres)



