Singurul ministru numit de Adrian Veştea pentru viitorul Guvern. Condiţie pentru celelalte portofolii

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Adrian Veştea, premierul desemnat, a vorbit despre miniştrii pe care şi-i doreşte în Guvernul său. Acesta a dat un singur nume.

Premierul desemnat Adrian Veştea l-a nominalizat numai pe Alexandru Nazare pentru portofoliul de la Finanţe, portofoliu pe care l-a avut şi în Guvernul Bolojan.

"Am vorbit public despre Alexandru Nazare, ținând cont de faptul că am avut șansa ca, în momentul în care guvernul Bolojan purta negocieri referitor la portofoliile ministeriale pe care și le dorea, premierul României să fie întrebat: „Bine, dar tu ce ți-ai dori?”. Și el a spus că dorește Ministerul de Finanțe pentru a avea siguranța că nu există o risipă a banului public, că nu facem niciun rabat de la tot ceea ce înseamnă reformele pe care ni le-am asumat și le-am votat.

Am păstrat același program de guvernare și, mai mult decât atât, îmi doresc ca Alexandru Nazare, care a lăsat o impresie bună și pe care de multe ori l-am văzut că putea fi propus chiar ca prim-ministru al României, să închidă acest buget într-un moment de o asemenea responsabilitate. Altfel, vom ajunge la tot felul de suspiciuni că, de fapt, s-au angrenat cheltuieli neprevăzute. Aș putea să ies la rândul meu, sau cel care va veni la Ministerul de Finanțe, să spună că anumite capitole bugetare nu au fost tratate corespunzător și nu a fost resursa bugetară prevăzută acolo. Toate aceste lucruri cred că am putea să le monitorizăm și să-i convingem pe români că, de fapt, nu este nicio schimbare referitor la modul de a guverna al lui Adrian Veştea față de cel al lui Ilie Bolojan", a declarat Adrian Veştea la Observator Antena 1.

"Nu am o listă de miniştri"

Întrebat dacă şi-l doreşte pe Cătălin Predoiu în Guvern, Adrian Veştea a spus că "O să stau de vorbă cu el, nu am discutat și nu știu care este opțiunea lui. Cred că ministerul cu cea mai grea încărcătură este Ministerul de Finanțe".

Premierul desemnat a mai spus şi că nu are definitivată o listă de miniştri, dar a spus că există condiţia competenţei pentru a putea fi parte din Guvern.

"Nu am o listă de miniștri. România trebuie să închidă în două luni de zile Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Reprezintă o provocare, fiindcă în luna august Comisia Europeană va spune „stop” tuturor acestor fluxuri bugetare pe care ni le-au asigurat până în prezent pentru finanțarea acestor proiecte. Banii respectivi vin în urma îndeplinirii unor jaloane.

De asemenea, avem în perioada următoare — și vedem ce se întâmplă la granița României — probleme de securitate, avem o alocare bugetară, iar noi trebuie să operaționalizăm programul SAFE. O altă provocare pe care o avem este accederea în OCDE. Deci toate aceste lucruri nu pot fi lăsate să aștepte. Iar noi trebuie să rămânem preocupați și să păstrăm această linie pe care foarte bine a păstrat-o Ilie Bolojan și să putem să raportăm, să zic așa, la sfârșitul anului: „misiune îndeplinită”.

Dacă tot mi se spune că sunt omul dialogului, trebuie să găsim persoanele cele mai competente. Eu cred că, înaintea portofoliilor care vor fi asumate de partidele politice, este necesar să găsim oameni competenți care cunosc ministerul în care vor activa și nu vor descoperi abia atunci anumite fluxuri sau direcții din ministerul respectiv, ci din contră. De a doua zi se vor pune pe treabă și în felul acesta vom implementa reformele care sunt în programul de guvernare și care se adresează tuturor ministerelor", a completat Adrian Veştea.