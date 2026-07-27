Comandament Energetic pentru evaluarea Sistemului Energetic Naţional în contextul debitului redus al Dunării

Dunărea, iulie 2026/ Apele Române Olt

Premierul interimar Ilie Bolojan, care este şi ministru interimar al Energiei, a participat la Comandamentul Energetic pentru evaluarea Sistemului Energetic Naţional.

"Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a participat în această seară, 27 iulie, la Comandamentul Energetic convocat de urgență la sediul Dispecerului Energetic Național, pentru evaluarea situației Sistemului Energetic Național în contextul debitului redus al Dunării.

Având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unității 1, începând de mâine, ora 11:00. Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an.

Pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puțin față de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii. Producția internă estimată va fi intre 4.000 și 4.300 MW, iar diferența necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiții comerciale. Diferența de cantități necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri.

Consumatori casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preț stabilit pentru tot anul.

În paralel, noi capacități energetice însumând 324 MW au documentațiile finalizate și urmează să primească mâine, după validarea ANRE, acordul pentru intrarea în exploatare comercială. Din acest total, 176 MW reprezintă capacități de stocare, iar ceilalți 148 MW provin din capacități fotovoltaice și eoliene. Alți 990 MW sunt în diverse faze de finalizare a documentelor și pentru accelerarea procesului de punere în funcțiune, ședințele de validare ale ANRE sunt programate în fiecare săptămână, marți și joi.

Instituțiile și operatorii din domeniul energetic monitorizează permanent evoluția pieței și a capacităților de producție și sunt pregătiți să adopte toate măsurile necesare pentru menținerea siguranței și echilibrului Sistemului Energetic Național", transmite Ministerul Energiei.