Dacă ajungem la alegeri anticipate, Guvernul Bolojan ar continua până la sfârșitul anului. Prima dată în care se pot organiza

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

În contextul blocajului politic, generat de căderea Guvernului Bolojan, unii lideri din partidele care nu cad la înțelegere au ajuns să susțină ideea alegerilor anticipate. Un scenariu imposibil, o spune chiar unul dintre ei, liderul UDMR, Kelemen Hunor. De fapt, ar fi posibil, chiar și-n lipsa legislației dedicate. Prima dată posibilă ar fi 22 noiembrie 2026, o spune avocatul Toni Neacșu.

”Sunt printre primii care, într-un anumit context juridic pe care îl analizam, am spus că nu există legislație specială pentru organizarea alegerilor anticipate în România.

În același timp însă nu am susținut că acestea nu pot avea loc doar din acest motiv. Cât timp Constituția însăși le prevede, ele pot avea loc, tocmai de aceea și pot calcula prima zi în care ele, teoretic, ar putea avea loc (22 noiembrie 2026).

Între timp, Kelemen Hunor a făcut în mod public din argumentul inexistenței unei legislații speciale (real) un argument politic pentru rezolvarea blocajului politic actual în cadrul Parlamentului actual și a propovăduit imposibilitatea totala a organizării alegerilor anticipate (fals).

Realitatea este că o legislație specială s-a încercat a fi adoptată în 2020 și că ea a fost invalidată de Curtea Constituțională, așa că nu a intrat în vigoare. Autoritatea Electorală Parlamentară a semnalat și ea dificultatea organizării în practică a anticipatelor și a cerut o reglementare specială. O lege specială nu poate fi adoptată acum, pentru că rigorile democratice cer ca acestea să fie date cu 1 an înaintea alegerilor iar Guvernul demis nu poate da OUG. Odată dizolvat, Parlamentul, deși rămâne în funcție până la alegeri, nu mai poate modifica legi organice.

Totuși, acest lucru nu înseamnă decât că eventuale alegeri anticipate vor avea loc potrivit legii obișnuite, cea care reglementează parlamentarele la termen (Legea 208/2015). Aceasta nu înseamnă concret decât că nu avem cum organiza alegeri anticipate mai devreme de 90 de zile, termenul minim prevăzut de Legea 208/2015 (de aici data de 22 noiembrie 2026). Nicidecum că nu pot avea loc.

Constituția cere ca ele să aibă loc cel mai târziu în a 92-a zi de la dizolvarea Parlamentului (3 luni), iar Legea, dimpotrivă, nu mai devreme de 90 de zile de la data stabilirii alegerilor și întotdeauna duminică. Cele două restricții se pot ușor armoniza.

P.S. Rămân la aceeași idee, nu vom avea alegeri anticipate, acestea sunt folosite acum exclusiv ca argumente politice de presiune iar nu ca posibilitate practică” explică avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM.