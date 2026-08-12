Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită joi. Cum va fi acoperit consumul de energie

Reactor la Unitatea 2 a CNE Cernavodă - Foto Agerpres

Unitatea 2 a Centralei Nuclear-Electrice de la Cernavodă va fi oprită controlat joi. Ministerul Energiei a anunțat care sunt resursele pentru acoperirea deficitului de producție.

Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită controlat, joi, din cauza condițiilor hidrologice. Ministerul Energiei spune că alimentarea cu energie electrică a României va fi asigurată prin surse alternative, respectiv producție eoliană, energie hidro, rezervele disponibile și importuri.

De asemenea, instituția recomandă un consum responsabil de energie în intervalul 19:00–23:00, pentru scăderea presiunii asupra sistemului energetic.

Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat începând de joi. Care sunt alternativele

„Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat începând de mâine, în contextul condițiilor hidrologice actuale. Estimările arată că alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și importuri.

Sistemul Electroenergetic Național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea Unității 2, iar acestea vor fi utilizate în funcție de evoluția reală a sistemului și de condițiile hidrologice din perioada următoare.

Pentru următoarele 7 zile, prognoza indică şi un aport al producției eoliene, cu o producție medie estimată de 525 MW, un maxim de 1.560 MW și un minim de 100 MW. În funcție de condițiile meteorologice, această producție poate contribui substanțial la acoperirea necesarului de energie electrică.

În același timp, Sistemul Electroenergetic Național dispune de Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia, cu o putere instalată de 330 MW, aflat în rezervă, precum și de minimum 300 MW disponibili din producția Hidroelectrica, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile.

Aceste resurse, împreună cu producția eoliană și celelalte opțiuni disponibile în sistem, oferă Dispecerului Energetic Național posibilitatea de a compensa deficitul de producție generat de oprirea Unității 2, fără a anticipa în acest moment activarea tuturor capacităților de rezervă“, a transmis Ministerul Energiei.

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Ce arată prognozele pentru weekend a condițiilor hidrologice

„Prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătățire a condițiilor hidrologice, iar măsurile vor fi adaptate în funcție de evoluția debitului Dunării, a producției și a consumului.

Sistemul Electroenergetic Național dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toți operatorii de transport și sistem din Europa cunosc situația de criză energetică regională şi se coordonează pentru asigurarea securității în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condițiile meteorologice.

Dispecerul Energetic Național evaluează permanent situația și decide utilizarea resurselor disponibile în funcție de necesitățile Sistemului Electroenergetic Național.

Ministerul Energiei menține apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf“, a mai transmis Ministerul Energiei.

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