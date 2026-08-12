Momentul în care AUR va intra la guvernare. Previziunea lui Bogdan Chirieac, după ultimul sondaj. Procentele momentului

Președintele Nicușor Dan şi liderul AUR, George Simion / Sursa foto: Agerpres

Un sondaj vine cu procente surprinzătoare pe scena politică. Deși electoratul este vizibil dezamăgit, AUR conduce detașat în speranțele românilor.

Un sondaj IRSOP vine cu rezultate surprinzătoare. Întrebați care din partidele principale ar fi capabil să scoată economia din situația dificilă în care se află, 51% au răspuns ”niciunul”. 23% au răspuns AUR, 11% PSD, 10% PNL, 5% USR.

Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a fost întrebat despre acest rezultat la B1TV, în emisiunea jurnalistei Ioana Constantin, unde a făcut o previziune importantă despre AUR, dar a lansat și un semnal către partidele tradiționale.

Bogdan Chirieac a amintit că, ”în anii `70 -`80, partidele tradiționale atunci, care apăruseră după Al Doilea Război Mondial, în Italia, în Franța, dar și-n alte state europene, au dispărut. E un proces care probabil se va întâmpla și la noi, dacă nu-și iau seama - și ar trebui să și-o ia”.

În România, subliniază analistul politic, partidele noi sunt foarte atractive, deși unele dintre ele au pierdut rapid din susținere, precum USR, ”care, la un moment dat, înseamna, în primul rând, speranță”: ”Guvernarea i-a terminat” apreciază Bogdan Chirieac.

Momentul în care AUR va intra la guvernare

Analistul politic mai punctează, cu privire la AUR, ”să vedem ce va face când va intra la guvernare, pentru că, la un moment dat, va intra și AUR la guvernare... dacă se schimbă Puterea în Franța, se mai schimbă și prin alte state europene, va veni un moment în care și AUR va intra la guvernare, nu cred că va fi precum AfD-ul din Germania, aflat pe primul loc în toate sondajele, dar unde există un consens între toate partidele germane să nu intre niciodată la guvernare. Nemții-s nemți. În România, noi suntem mai latini, mai flexibili”.

”E un semnal. În 2028, dacă partidele nu se restructurează, e foarte probabil să nu mai reușească să atingă pragul electoral” avertizează Bogdan Chirieac.

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Pentru sondajul IRSOP, interviurile au fost realizate în intervalul 27-31 iulie 2026. Toleranţa de eşantionare este +/-4,4%.