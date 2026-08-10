Nicușor Dan a contestat Legea ANI la CCR

Nicușor Dan, mesaj de ultimă oră: Ce a anunțat despre PNRR și legea decarbonizării - Foto Agerpres

Sesizare de ultimă oră depusă de Președintele Nicușor Dan la CCR pe tema modificărilor aduse Legii ANI. Șeful statului acuză introducerea unor reguli arbitrare, precum obligarea partenerilor necăsătoriți de a-și expune averea sau aplicarea retroactivă a interdicțiilor. Mutarea de la Cotroceni pune sub presiune calendarul PNRR, unde România riscă să piardă o sumă uriașă dacă legea nu este clarificată rapid.

Administrația Prezidențială anunță că „actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară“ și avem „nevoie de mai multă transparență și credibilitate în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, iar România și-a asumat acest angajament ca jalon în PNRR“.

Totuși, notează Administrația prezidențială, „un obiectiv legitim nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale, care ar sabota tocmai scopul urmărit“.

„Din acest motiv, Președintele României a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la legea ANI“, se arată în comunicatul de presă.

„Noua prevedere inclusă în legea ANI așa cum a fost votată de Parlament extinde obligația de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese de la titularul funcției publice la „soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”.

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Modul în care Parlamentul a decis să rescrie acest articol din lege nu respectă criteriile constituționale. Dimpotrivă, extinderea directă a răspunderii contravenționale asupra unor persoane pentru simpla lor legătură afectivă cu un demnitar reprezintă o formă agravată a viciului de constituționalitate deja constatat de Curte în 2025, pentru că se extinde o răspundere specifică demnitarilor asupra unor persoane care nu dețin nicio funcție publică și nu exercită nicio prerogativă de autoritate. Această formă de ingerință în viața privată excede inclusiv limitele trasate de instanța europeană în domeniul conflictelor de interese.

În plus, formularea „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” este lipsită de orice reper obiectiv și conduce la o posibilă aplicare inegală, bazată pe aprecieri subiective.

Publicarea averii partenerilor de viață poate fi o decizie personală, așa cum Președintele României și doamna Mirabela Grădinaru au considerat că este firesc. Însă introducerea unei prevederi legislative în acest sens nu se poate face dacă nu sunt respectate niște criterii care să o facă aplicabilă.

Un alt articol neconstituțional introdus în legea ANI transformă interdicția de 3 ani de a ocupa o funcție publică, care se aplica până acum doar pentru viitor, într-o încetare automată a unei funcții sau a unui mandat aflat deja în exercitare.

Această prevedere încalcă principiul neretroactivității prevăzut în Constituție, conform căruia acțiunea unei noi legi se aplică exclusiv în viitor. În plus, pentru funcțiile obținute în urma unui scrutin, sancțiunea anulează retroactiv voința suverană a cetățenilor, care a fost exprimată în acord cu regulile valabile la data alegerilor electorale.

România are nevoie de o soluție solidă din punct de vedere constituțional, nu de un text vulnerabil, construit pe calcule și interese politice conjuncturale, care riscă să fie desființat mai târziu și să creeze un vid legislativ în zona integrității“, transmite Administrația Prezidențială.

Noua Lege ANI, în dezbatere la CCR

Reamintim că, la finalul săptămânii trecute, noua lege ANI a intrat rapid în dezbatere la Curtea Constituțională. România mai are termen până la 31 august pentru promulgarea acestei legi. Altfel, pierde 770 de milioane de euro din PNRR.

Proiectul a trecut cu două amendamente contestate de PNL și USR:

amendamentul Fritz: persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. amendamentul Grădinaru: persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi" va fi obligată să depună declaraţii de avere şi interese.

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