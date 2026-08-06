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„Dacă facem treaba asta, s-a ales praful de tot!” Eugen Teodorovici, reacție după ce Green Deal-ul a pus pe butuci energia României

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 06 Aug 2026
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Eugen Teodorovici2
Foto: Crișan Andreescu

Scenariu negru pentru România la nivel european: de la închiderea capacităților energetice pe cărbune până la presiunile privind renunțarea la dreptul de veto. Eugen Teodorovici a lansat un atac dur la adresa decidenților și a avertizat ce urmează dacă Uniunea Europeană schimbă regulile din mers.

Criza energetică actuală a reaprins discuția despre implementarea Pactului Verde la nivel european, prin care România a decis în anii trecuți să închidă mai multe capacități de producție energetică pe cărbune și să piardă un procent substanțial din energia în bandă pe care o producea. 

Într-un dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, Eugen-Orlando Teodorovici a precizat că „pe Green Deal, România trebuia să ceară 1.000 de ani derogare, deoarece inclusiv pe vremea lui Nicolae Ceaușescu“ a poluat mai puțin decât țările din Vestul Europei, iar astăzi „suntem ca o grădină botanică“.

„Noi nu poluăm! Se poate calcula poluarea pe care au generat-o toate avioanele pe care le-a avut România de la înființarea Tarom încoace. Comparat cu oricare companie din Europa de Vest, niciodată nu am poluat cât au poluat țările respective la acest capitol. Iar tu mă pui la masă în mod egal?“, s-a întrebat retoric Teodorovici.

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El a reamintit și o discuție pe care a avut-o cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, în urmă cu mai mulți ani, când acesta i-a spus că România nu-și poate impune obiectivele la nivel european.

„Ne conduc, din păcate, și slugi, și habarniști. Repet ce i-am spus lui Traian Băsescu atunci când era senator și mi-a zis că România nu-și poate impune obiectivele sale: Domnule președinte, atâta timp cât de votul României depinde o decizie la nivel european, România își poate impune orice dorește la nivel european. Dar trebuie să știi!“, a precizat Eugen-Orlando Teodorovici.

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Eliminarea dreptului de veto la nivel european. Ce ar însemna asta pentru România

Răzvan Dumitrescu a adus în discuție recentele presiuni privitoare la eliminarea dreptului de veto la nivelul UE. Potrivit lui Eugen-Orlando Teodorovici, dacă acest lucru se va întâmpla, se alege „praful de tot“.

„Credeți că vor accepta să renunțe și la veto, că se discută“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Dacă facem treaba asta, s-a ales praful de tot. Dacă România scapă din mână, de exemplu, la taxare, asta înseamnă că Franța și Germania bat palma, fac mâine TVA de 30%, iar România trebuie să aplice“, a spus Eugen-Orlando Teodorovici, adăugând că și „ce vrea Ursula von der Leyen la aderare, ca eu, ca membru, să renunț la dreptul meu de a decide ce membru intră în UE?“.

„Nu, când vrei să introduci regula asta, desființează toată Uniunea Europeană și ne punem la masă cu noile reguli și cine vrea să intre, intră. Nu-mi schimbați mie regula în timpul jocului. Eu am intrat acolo tocmai să pot să decid și eu“, a mai spus Eugen-Orlando Teodorovici.

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Foto: Crișan Andreescu

Foto: Crișan Andreescu

Ce este Pactul Verde european și ce presupune tranziția energetică pentru România

Pactul Verde European (Green Deal) reprezintă un ansamblu de inițiative politice care își propun să facă Uniunea Europeană neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în anul 2050. Pentru România, această tranziție presupune reducerea treptată a dependenței de combustibili fosili și închiderea termocentralelor pe cărbune, un proces care a stârnit dezbateri aprinse legate de securitatea energetică națională și de costurile economice pe care le implică înlocuirea rapidă a energiei în bandă.

În timp ce susținătorii proiectului european pun accent pe finanțările nerambursabile puse la dispoziție prin Fondul pentru o Tranziție Justă și pe necesitatea modernizării sistemului energetic, criticii avertizează asupra riscurilor de dependență energetică externă.

În contextul crizelor geopolitice și al fluctuațiilor majore de preț de pe piața energiei, reevaluarea termenilor de implementare ai Green Deal-ului rămâne unul dintre cele mai fierbinți subiecte pe agenda politică de la București și Bruxelles.

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eugen teodorovici
uniunea europeana
drept de veto
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Comentarii (4)

Ștefan   •   06 August 2026   •   15:22

Lipsa Omului potrivit, la locul potrivit (3). Unul din efecte...
"Este un lucru simplu. Nu are de-a face cu nazismul, ci cu natura umană. Poţi face asta într-un regim nazism, socialist, poţi să o faci în comunism, în monarhie sau democrație. Singurul lucru pe care Guvernul trebuie să facă pentru a transforma oamenii în sclavi este să promoveze frica. Și dacă poți găsi ceva care să-i sperie, vor face tot ceea ce dorești." Herman Goering.

Ștefan   •   06 August 2026   •   15:20

Lipsa Omului potrivit, la locul potrivit. (2)
"Spune-mi cine îți sunt prietenii/colaboratorii și-ți voi spune cine ești!”
Ce bine li se potrivește, atât lui Nicușor și, mai ales, lui Don Ilie!
Asta este: "Somnul rațiunii...". "Peștele de la cap se împute!". Și așa se dezumanizează/dezbină/falimentează națiunea română!

Ștefan   •   06 August 2026   •   15:19

Lipsa Omului potrivit, la locul potrivit. Și în Palatele Puterii din România.

1.Nu știu dacă Don Ilie a vizionat filme ca: Der Ewige Jude (1940, Germania), în care o întreagă etnie este comparată cu șobolanii, sau Nuremberg (2025), sau dacă a citit cartea lui William L. Shirer - "The Rise an Fall of The Third Reich. A History of Nazi Germany”.
Se pare, însă, că Păpușarii lui, interni și externi, au făcut-o!

Stefan   •   06 August 2026   •   15:16

Pacat ca oameni ca dvs atat de bine pregatit nu sunt in functii importante in statul roman. Sunteti mai roman decat multi romani, desi in sangele dvs curge si sange de sarb. Va felicit si sper ca va veni cat mai repede ziua cand sa va revad in functia de ministrul al finantelor sau o alta functie importanta. Este o placere sa va ascultam , si sa aflam multe lucruri despre care nu stiam, ptr nu ni se spun, sau se spun pe jumatate . Ori suntem mintiti cu nesimtire.

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