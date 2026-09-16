Alina Gorghiu, mesaj tranșant cu privire la viitorul guvern: Un premier cu miniștri tehnocrați nu are niciun fel de susținere

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Alina Gorghiu, deputata PNL, a vorbit despre desemnarea premierului și despre blocajul politic care întârzie formarea unui nou guvern și a explicat că țara are nevoie de un executiv funcțional și stabil, iar viitorul premier va trebui să obțină susținerea unei majorități parlamentare.

Aceasta a adus în discuție problema finanțării spitalelor și a spus că doi directori de spitale din București i-au transmis că nu mai au bani pentru UPU.

Potrivit deputatei PNL, în lipsa unei rectificări bugetare, nu pot fi alocate fonduri pentru salarii, cheltuieli urgente și sectorul sănătății.

„Mi-aş fi dorit să avem o desemnare de premier mult, mult mai devreme. A fost perioada de vară, înţeleg asta. Nimeni nu cred că are probleme la mansardă să nu-şi dorească un Guvern funcţional. Chiar de dimineaţă vorbeam cu vreo doi directori de spitale din Bucureşti şi îmi spuneau că nu mai au bani pentru UPU. Problema asta e reală.

Guvernul nu poate să facă rectificare, nu pot fi daţi banii nici pentru salarii, nici pentru cheltuieli urgente, nici pentru sectorul sănătate. Vedeţi tensiunea socială, violenţele care sunt de nedorit şi care trebuie sancţionate în orice context. Deci, pe acest întreg de instabilitate, sigur că ne dorim o oază de stabilitate la Guvern.

Sigur că îmi doresc un premier desemnat care să şi treacă în Parlament, dar toate discuţiile astea le vom face aşezat după desemnarea premierului”, a declarat Alina Gorghiu în Parlament.

„PNL-ul are o decizie a Biroului Politic Național”

Alina Gorghiu a spus că PNL îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și că este nevoie ca liderii partidelor să își flexibilizeze pozițiile pentru a debloca formarea Guvernului.

„Nu am oferit voturile pentru posturi în Guvern, ci pentru un premier liberal şi asta aş face de fiecare dată. Nu pentru posturi în Guvern, puteam să nu fim în Guvern şi l-aş fi votat pe Adrian Veştea. (…) Presupun că n-a chemat preşedintele partidele la consultări oficiale de pomană.

Le-a chemat ca să le asculte, să întrebe dacă îşi conservă propunerile, bănuiesc, să vadă dacă s-a schimbat ceva în negocierile dintre liderii de partide politice, dacă cineva şi-a flexibilizat poziţia. Eu îmi doresc ca ăia patru lideri de partide, care au fost în coaliţia anterioară, să aibă înţelepciunea, m-aş mira, dar îmi doresc, să-şi fi flexibilizat poziţia, măcar unii dintre ei.

Altfel, ne vom afla în acea situaţie fără sfârşit şi anume nu vom avea un Guvern. (…) Nu ştiu ce vor propune. PNL-ul are o decizie a Biroului Politic Naţional că propunerea de premier este Siegfried Mureşan. (…) Nu ştiu să fi fost alte propuneri”, a mai spus Alina Gorghiu.

Întrebată dacă îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, Alina Gorghiu a spus că este dispusă să susțină orice fel de premier care deblochează situația.

„Un premier cu miniştri tehnocraţi nu are niciun fel de susţinere”

Deputata PNL a spus că un premier tehnocrat într-un guvern politic ar fi o variantă decentă, dar un guvern format din premier tehnocrat și miniștri tehnocrați nu ar avea susținerea partidelor politice.

„Eu sunt un om foarte responsabil, când spun ceva, respect ceea ce spun. Adică am spus că aş vota un premier tehnocrat în persoana lui Tomac, l-aş fi votat. Din păcate, n-a mai venit Tomac la vot, că nu s-au înţeles liderii să găsească o majoritate pentru Tomac. A venit Veştea, l-am votat. Acum aştept propunerea şi o voi vota. (…)

Un Guvern politic, chiar şi cu premier tehnocrat, ar fi oricum o variantă mai decentă decât un Guvern cu premier tehnocrat şi miniştri tehnocraţi. Aia ar fi catastrofă pentru România. Am trecut prin asta. Eu sunt un om foarte asumat şi vă răspund sincer şi serios.

Un premier cu miniştri tehnocraţi nu are niciun fel de susţinere. Toate partidele politice ar fi în opoziţie în secunda doi faţă de acel Guvern şi cred că este o variantă de nedorit. Un Guvern politic cu premier tehnocrat bănuiesc că e o variantă pe care se poate negocia la un moment dat. O formulă care să se poată negocia”, a spus deputata PNL Alina Gorghiu.