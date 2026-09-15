Bogdan Chirieac a dezvăluit că, la prezidențiale, a votat la fel ca Mircea Badea / video

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Bogdan Chirieac a dezvăluit că a votat la fel ca Mircea Badea.

Într-un interviu moderat de Anca Murgoci și Bogdan Chirieac în care Viorica Dăncilă a fost invitată, analistul politic a dezvăluit cu cine a votat în 2019.

„Ați fost prima femeie premier. În 2019, Mircea Badea spunea că v-a votat, iar în 2024 a afirmat că sunteți mult peste candidații care erau la acel moment în cursa electorală”, a zis Anca Murgoci.

„Eu mă alătur lui Mircea Badea. Și eu am votat-o pe Viorica Dăncilă în 2019”, a intervenit Bogdan Chirieac.

„Voiam să vă întreb: Considerați că, în cazul dumneavoastră, la dumneavoastră a fost o problemă de sincronizare? În sensul că ați fost suveranistă înainte ca acest curent să devină popular, în timp ce acum aproape oricine spune că este suveranist. Dacă ați fi candidat în 2024, ce credeți că s-ar fi întâmplat în contextul în care a ieșit pe primul loc un candidat considerat suveranist?”, a zis Anca Murgoci.

Viorica Dăncilă a vorbit, la DCNews, despre campania prezidențială din 2019 și despre imaginea negativă care, în opinia sa, a fost construită în jurul său. Fostul premier a zis că oamenii au ajuns ulterior să privească diferit mandatul său și pozițiile pe care le-a exprimat în privința intereselor României.

„Un splendid exercițiu de propagandă negativă”

„Nu a fost vorba numai despre moment. Atunci se crease o percepție negativă foarte puternică. O percepție atât de puternică, încât realitatea nu mai conta. Probabil că am deranjat foarte mult, iar orice lucru bun pe care îl făceam pentru țară era trecut în derizoriu. În schimb, erau promovate alte lucruri, care erau departe de realitate. Acum este bine, iar schimbarea se vede din atitudinea oamenilor. Foarte mulți mi-au cerut iertare pentru modul în care m-au judecat atunci”, a zis Viorica Dăncilă la DC News.

„Să știți că, în același timp, a fost un splendid exercițiu de propagandă negativă. Nimeni nu s-a obosit până acum să afle cine s-a aflat în spate. Beneficiarul a fost Klaus Iohannis”, a continuat Bogdan Chirieac.

„Cred că nu a fost străin de această abordare. Dar, vedeți, atunci oamenii m-au privit prin ochii altora și nu îi judec pentru acest lucru. Au apărut atât de multe informații negative, încât oamenii au spus, așa cum se spune în limba română, că nu iese fum fără foc. Și atunci m-au judecat. Acum, oamenii s-au convins. Au văzut lucrurile bune care s-au făcut și au înțeles această abordare pe care dumneavoastră o numiți suveranistă”, a zis Viorica Dăncilă, fost premier al României, la DC News.

Mircea Badea a votat cu Viorica Dăncilă, candidatul PSD

La alegerile din 2019, Mircea Badea a votat cu Viorica Dăncilă, candidatul PSD. În 2024, realizatorul TV spunea că este de părere că Viorica Dăncilă este mult peste o mare parte dintre candidați la prezidențiale de la acel moment.



„Am fost în 2019 și am votat cu Viorica Dăncilă. Apreciez prestația dânsei și din această seară, la dezbaterea Antena 3 CNN. Consider că Viorica Dăncilă este mult peste mulți dintre actualii candidați la prezidențiale”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Răspunsul îl găsiți la minutul 41:

Viorica Dăncilă a fost propusă, la 16 ianuarie 2018, de către Partidul Social Democrat, pentru funcţia de premier, după ce, la 15 ianuarie 2018, Mihai Tudose şi-a înaintat demisia din funcţia de prim-ministru al României, ca urmare a retragerii sprijinului politic în cadrul Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD. La 16 ianuarie 2018, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că l-a desemnat premier interimar pe Mihai-Viorel Fifor, ministru al Apărării Naţionale, iar la 17 ianuarie 2018, a desemnat-o pe Viorica Dăncilă, propusă de PSD, pentru funcţia de prim-ministru. Viorica Dăncilă a fost învestită în funcţie la 29 ianuarie 2018.

Viorica Dăncilă a candidat la prezidențiale în 2019

La alegerile prezidențiale din 2019, Viorica Dăncilă a obținut 2.051.725 de voturi, reprezentând 22,26%, în primul tur. În turul al doilea, candidata PSD a primit 3.339.922 de voturi, respectiv 33,91%. Klaus Iohannis a câștigat scrutinul cu 6.509.135 de voturi, adică 66,09%.

