Bogdan Chirieac, după ce Nicușor Dan a anunțat că va desemna un premier: Nu am nicio garanție. Pare că ne îndreptăm spre anticipate

Președintele Nicușor Dan va avea consultări cu partidele politice. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan anunță că ar putea desemna premierul înainte de plecarea în SUA, în timp ce analistul Bogdan Chirieac avertizează că nu există nicio garanție pentru un nou guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni, 14 septembrie, că va face o desemnare de premier cel mai probabil înainte de săptămâna viitoare. El a precizat că intenționează să vină cu o desemnare înainte de plecarea sa în SUA, sâmbătă, și a avertizat că România nu își mai permite prelungirea acestei crize politice.

Potrivit surselor România TV, consultările oficiale la Palatul Cotroceni ar putea avea loc joi, iar mai apoi președintele ar desemna în aceeași zi un premier. Din acel moment, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a veni la vot în Parlamentul României cu o echipă guvernamentală. Totodată, președintele a mai spus că scenariul anticipatelor nu ar mai trebui exclus. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, într-o emisiune moderată de jurnalistul Dragoș Bistriceanu.

"Ne aflăm într-o situație foarte gravă"

"Nu pot decât să sper că ceea ce a promis domnul Nicușor Dan se va și întâmpla. Altceva nu putem să facem. Eu nu am nicio garanție că domnia sa va face o nominalizare. Eu am îndoieli că se va putea face acest lucru. S-a vehiculat atât varianta cu domnul Alexandru Nazare, cât și cea cu domnul Victor Ponta. Într-adevăr, cred că Ponta ar fi cea mai bună variantă acum, ținând seama că el a mai scos țara din necaz. În momentul acesta nu putem să vorbim de o nominalizare clară. Dacă UDMR nu se aliază cu PSD, nu se poate obține o majoritate. Este exclus! Nu exsită altă posibilitate de a face majoritate.

În rest, am auzit cu toții că Bolojan vrea guvern tehnocrat, ceea ce este o aberație în contextul actual. Pare că ne îndreptăm spre anticipate, pentru că nu există certitudinea că va trece a doua propunere de premier. Pe lângă toate aceste lucruri, țara este într-o criză în care s-ar putea să nu se mai poată plăti salariile. Am văzut deja că sunt spitale care nu mai au seringi, medicamente, nu mai au de nici unele. Ne aflăm într-o situație foarte gravă", a explicat Bogdan Chirieac.

Nicușor Dan: Nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate

Nicușor Dan a precizat că își dorește să aibă consultări oficiale cu partidele în această săptămână, înainte de a anunța desemnarea. Totodată, șeful statului a făcut referire și la neînțelegerile dintre partidele politice privind desemnarea unui nou prim-ministru și a spus că nu își dorește alegeri anticipate, dar că nu le exclude.

"Relația dintre partide a ajuns cumva să fie mai rea acum decât era înainte de vacanța parlamentară deoarece deja vedem că mai mulți lideri vorbesc chiar mai apăsat de ideea alegerilor anticipate (...) Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care se duce după Anul Nou, înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aceea, nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. Haideți să încercăm să avem o variantă de Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta își doresc românii și asta trebuie", a declarat Nicușor Dan, luni, 14 septembrie.

România se află de aproape patru luni fără un Guvern cu puteri depline

România se află de aproape patru luni fără un Guvern cu puteri depline, după ce Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai printr-un vot record. De atunci, Executivul funcționează în regim interimar, iar încercările de formare a unui nou Guvern au eșuat succesiv.

Prima propunere a președintelui Nicușor Dan a fost Eugen Tomac, desemnat în luna iunie. Tomac și-a depus însă mandatul zece zile mai târziu, după ce nu a reușit să strângă sprijinul politic necesar pentru formarea unei majorități parlamentare. În aceeași zi, șeful statului l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins de Parlament pe 22 iunie, cu 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, ceea ce a prelungit criza politică și interimatul Guvernului Bolojan. După consultările cu partidele, Nicușor Dan a anunțat că se conturează varianta unui Guvern minoritar, însă negocierile politice nu au dus până acum la o formulă care să aibă suficiente voturi pentru învestire.

În ultimele săptămâni, în discuțiile pentru funcția de premier au apărut mai multe nume. Printre variantele vehiculate s-au aflat Sorin Grindeanu, susținut de PSD, Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, și Alexandru Nazare.

Luni, 14 septembrie, Nicușor Dan a anunțat că intenționează să facă desemnarea unui premier înainte de plecarea în SUA, programată pentru sâmbătă. Președintele a precizat că atât Sorin Grindeanu, cât și Siegfried Mureșan rămân în calcul, în timp ce Alexandru Nazare este, de asemenea, una dintre variantele discutate. Șeful statului a avertizat că România nu își mai permite prelungirea blocajului și a spus că, deși nu își dorește alegeri anticipate, acest scenariu nu mai poate fi exclus.