Ciprian Ciucu anunță schimbări majore pe Magheru: Mai puține benzi, mai mult spațiu pentru pietoni / video

Bulevardul General Gheorghe Magheru din București; sursa foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a anunțat că urmează schimbări majore pe Bulevardul Magheru din centrul Capitalei. Potrivit primarului, zona a devenit foarte puțin atractivă, motiv pentru care intenționează să reducă numărul de benzi pentru mașini și să creeze mai mult spațiu pentru pietoni.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a spus că traficul din centrul Capitalei trebuie redus, iar odată cu dezvoltarea radialelor, circulația va fi direcționată către A0 și zonele periferice. Acesta este de părere că Bulevardul Magheru trebuie regândit, deoarece numărul mare de benzi și traficul intens au afectat zona, care ar trebui să fie mai degrabă rezervată vieții sociale, culturale, economice, nu traficului.

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„În centru vom lua măsuri care să reducă traficul, pentru că se schimbă paradigma de trafic și de mobilitate în București. Odată cu apariția radialelor - și vor apărea radialele pentru că suntem destul de avansați cu anumite radiale - ele vor duce traficul către șoseaua de centură A0 și către șoseaua de centură pe care o știm.

Vrem să avem cât mai puțină circulație în centru, cât mai puține mașini în centru și ele să se ducă în afara Bucureștiului și să facă conexiuni pe aceste drumuri de mare viteză mult mai rapid.

În toate orașele civilizate, centrul este mai degrabă rezervat vieții sociale, culturale, economice, nu traficului.

Haideți să mergem pe Magheru acum! Sunt patru benzi pe sens, adică opt benzi. E o gălăgie acolo, e un aer rău de nu poți să respiri. Arată rău, rău! Și acesta este unul dintre motive”, a spus Ciprian Ciucu.

„Știți cum arată? Precum Damascul după război”, a spus Bogdan Chirieac.

„Magheru, înainte să fie optimizat pentru trafic, pentru că acum este principala arteră care face legătura între nord și sud, era în top 20 bulevarde ale căror magazine sau spații erau închiriate scump, pentru că evaluezi un bulevard după cât de mult te costă să închiriezi metrul pătrat de magazin la bulevard, cum e pe Champs-Élysées, cum e pe Las Ramblas și marile bulevarde. Noi eram în top 20, acum 20 și ceva de ani. Acum suntem pe locul 80, probabil, pentru că el a fost optimizat pentru mașini.

Trebuie regândit cu totul, odată cu paradigma de trafic, care nu trebuie să mai treacă prin inima orașului și trebuie dusă către zonele exterioare orașului”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: Vom reface centrul

Primarul a spus că Primăria Capitalei analizează reducerea numărului de benzi pe Bulevardul Magheru și extinderea spațiilor pentru pietoni și zone verzi. Potrivit acestuia, zona nu mai este atractivă din cauza zgomotului, a poluării și a traficului intens.

„Vă gândiți să reduceți numărul de benzi pe Magheru, să-l lărgiți?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Facem un studiu în acest sens, în acest moment, da. Pe Magheru sunt teatre, inclusiv Teatrul Național, sunt librării, e și Cărtureștiul, sunt hoteluri... De ce să-l ții așa?”, a spus Ciprian Ciucu.

„La cum arată, sunt numai case de amanet”, a spus Bogdan Chirieac.

„Păi astea au venit. De ce? Întotdeauna când optimizezi ceva pentru trafic se creează ceva ce experții numesc „efectul de tunel”. Ce înseamnă asta? Că de când te duci pe acel bulevard, până ieși de pe el, stânga-dreapta moare tot din cauza zgomotului, a poluării, din cauză că nu este atractiv. Și atunci ai nevoie de trotuare mai largi, ai nevoie de mai mult verde. Aceasta este paradigma în care vreau să lucrăm.

Vom reface centrul și nu doar Magheru, inclusiv zona adiacentă Palatului Regal, inclusiv Calea Victoriei, inclusiv Brezoianu și multe alte proiecte. Centrul va fi refăcut complet”, a spus Ciprian Ciucu la DC News.