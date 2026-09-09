”Terorismul nu cunoaște granițe”. Georgiana Teodorescu, la Bruxelles: Cel mai important rezultat este un atac care nu a avut loc niciodată

Eurodeputata AUR/ECR, Georgiana Teodorescu, a fost, la Bruxelles, gazda unei conferințe internaționale despre terorism și contraterorism, în săptămâna în care comemorăm 25 de ani de la teribilele atacuri de la New York, care au schimbat fundamental modul în care ne raportăm la securitate.

Georgiana Teodorescu (AUR/ECR): Amenințările teroriste au crescut și au evoluat în ultimii ani, iar cooperarea globală este esențială pentru anticiparea unor gesturi extreme care pot provoca tragedii”

Ce face Europa, vechiul continent zguduit la rândul său de atentate oribile, pentru a-și asigura securitatea și a preveni astfel de incidente grave a fost tema principală de discuție care a radiat și spre tematici adiacente, precum migrația ilegală și traficul de persoane. Deși acestea în sine nu poartă amprenta terorismului, pot ascunde astfel de intenții și interese. Numeroși membri ai Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) din Parlamentul European, dar și din alte grupuri politice, au luat cuvântul pentru a enumera situații care pun sub semnul întrebării securitatea europeană.

Au fost prezenți eurodeputații ECR, Nora Junco García (ES), Nicola Bartůšek (CZ), Adrian Axinia (RO), Stefano Cavedagna (IT), Emmanouil Fragkos (GR), Geadis Geadi (CY) și Ivaylo Valchev (BG), alături de reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Consiliului Uniunii Europene, ai Europol, dar și experți ai organizațiilor neguvernamentale europene.

“Terorismul nu cunoaște granițe, iar răspunsul nostru nu poate fi limitat de acestea. Statele membre au responsabilitatea principală pentru securitatea națională, dar cooperarea europeană este indispensabilă atunci când amenințările traversează granițele, când schimbul de informații trebuie să fie rapid sau când rețelele teroriste operează în mai multe țări”, a spus eurodeputata AUR, Georgiana Teodorescu.

”În domeniul securității, succesul nu este întotdeauna ceva ce putem vedea”

Georgiana Teodorescu a vorbit despre cât de importante sunt toate acțiunile care conduc la anticiparea unui gest extrem, la recunoașterea unor semnale care pot provoca tragedii: