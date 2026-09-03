Craiova, model pentru Kozlodui: Orașul din Bulgaria vrea parteneriat cu Lia Olguța Vasilescu

Craiova și Kozlodui încep o colaborare pe mai multe domenii, după o întâlnire dintre Lia Olguța Vasilescu și omoloaga sa din orașul bulgar.

Anunțul deplasării în Craiova a unei delegații din Kozlodui, condusăp de Marinela Georgieva Nikolova, primarul orașului, a fost făcut, pe Facebook, de Lia Olguța Vasilescu.

„Am primit, astăzi, alături de președintele CJ Dolj Cosmin Vasile, vizita unei delegații din orașul Kozlodui – Bulgaria, condusă de doamna Marinela Georgieva Nikolova, primarul orașului și din care au mai făcut parte viceprimarul Zornitsa Miroslavova Simeonova, secretarul Primăriei Anita Emilova Opritsova și reprezentanții departamentului de cultură și turism - Valentin Angelov Atanasov și Zlatka Georgieva Kovacheva-Atanasova“, a punctat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a precizat că „reprezentanții orașului de peste Dunăre s-au arătat interesați de evenimentele pe care noi le organizăm de-a lungul anului – târgurile de Paște și Crăciun, festivalul Păpușile Ocupă Strada sau Shakespeare, dar și de modalitatea prin care putem să le transmitem diverse elemente de butaforie executate de EcoUrbis, pentru Târgul de Crăciun din anii trecuți“.

„Primarul din Kozlodui și-a exprimat dorința de a semna un protocol de colaborare pe mai multe domenii între orașele noastre și să facilităm, în viitorul apropiat, organizarea mai multor întâlniri între investitorii din Craiova și Kozlodui, având în vedere buna colaborare dintre România și Bulgaria și distanța mică dintre cele două orașe“, a mai scris Lia Olguța Vasilescu.

Craiova, orașul din România cu cel mai frumos Târg de Crăciun

În ultimii ani, Craiova a atras atenția publică internă și internațională după ce a reușit să organizeze unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa.

Totul a început în urmă cu șase ani, când Craiova a fost inclus într-un top al revistei Forbes, cu cele mai sigure destinații unde sunt organizate târguri de Crăciun în Europa. În anii ce au urmat, evenimentul din Bănie a atras din ce în ce mai mulți turiști.

În 2023, târgul de Crăciun din Craiova s-a aflat pe locul 2 în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, pe un site turistic.