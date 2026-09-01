Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO), la București. Nicușor Dan participă în premieră la eveniment

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan participă marți la deschiderea oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026, de la Catedrala Națională. Aflați programul complet al evenimentului care reunește mii de tineri la București, traseul Procesiunii Luminilor și detaliile unei premiere istorice pentru șefii de stat ai României.

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, marţi, la deschiderea oficială a Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi, notează Agerpres.

Reuniunea, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc de luni până joi, la Bucureşti, sub genericul "Tinerii, Familia şi Viaţa în Hristos".

Ediţia din 2026 se desfăşoară în contextul Anului omagial al pastoraţiei familiei creştine şi al Anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar - mironosiţe, muceniţe, monahii, soţii şi mame.

Evenimentul le propune tinerilor teme de reflecţie şi dialog despre familie, vocaţie şi identitatea creştină într-o societate aflată în continuă transformare.

Programul evenimentului

Programul include conferinţe tematice, ateliere, momente de rugăciune, activităţi culturale, Procesiunea luminilor şi Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Naţională.

Marţi, programul începe la ora 10:00 cu slujba de Te Deum pentru începutul Anului Bisericesc, care va fi oficiată în Catedrala Naţională.

Deschiderea oficială a reuniunii este programată la ora 10:30, tot la Catedrala Naţională.

În cursul serii, de la ora 20:30, va avea loc Pelerinajul (Procesiunea luminilor) care va începe de la Catedrala Naţională şi se va încheia la Catedrala Patriarhală istorică, urmând traseul Strada Izvor - Calea 13 Septembrie - Bulevardul Libertăţii - Piaţa Constituţiei - Bulevardul Unirii - Piaţa Unirii (latura de vest) - Crucea Brâncovenească - Colina Bucuriei - Catedrala Patriarhală.

Lansată în anul 2014, Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastoraţiei tinerilor din Patriarhia Română, fiind găzduită, de-a lungul timpului, de centre eparhiale şi universitare precum Baia Mare (2014), Cluj-Napoca (2015), Bucureşti (2016), Iaşi (2017), Sibiu (2018), Craiova (2019) şi Timişoara (2023).

Nicușor Dan, primul președinte care participă la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO)

Nicușor Dan este primul președinte al României care participă la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO). Niciun alt șef de stat al României nu a mai participat în trecut la reuniunile tinerilor ortodocși.

Deși în timpul mandatului său a fost invitat de mai multe ori la eveniment, inclusiv la edițiile de la București din 2016 și Sibiu din 2018, președintele Klaus Iohannis nu a participat personal ci a transmis mesaje oficiale către participanțiprin intermediul consilierilor.

În toamna anului trecut, președintele Nicușor Dan a participat și la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București. De asemenea, șeful statului a fost surprins de mai multe ori la biserică, iar în august 2025 a mers într-un pelerinaj la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și la chilia Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.