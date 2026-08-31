Brașovul, primul oraș care aprobă ghidul pentru programul național „Lift pentru Viață”. Mesajul lui Robert Cazanciuc

Robert Cazanciuc, senator PSD. Sursa foto: Agerpres

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a salutat decizia Consiliului Local Brașov de a aproba un ghid pentru aplicarea programului național „Lift pentru Viață”, destinat persoanelor vulnerabile care locuiesc la etajele superioare ale blocurilor fără lift.

Acesta speră ca exemplul Brașovului să fie urmat de alte autorități locale și ca Guvernul să adopte normele de aplicare ale legii, astfel încât administrațiile și asociațiile de proprietari să poată accesa fonduri pentru construirea lifturilor.

„Salut faptul că Brașovul este primul oraș din România care emite o hotărâre de consiliu local prin care se aprobă un ghid de aplicare a Legii nr.153/2026 privind aprobarea programului național "Lift pentru Viață".

Sper ca acest exemplu să fie sursa de inspirație și pentru multe alte autorități locale.

Apreciez determinarea consilierilor locali de a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile care locuiesc la etajele superioare ale blocurilor de 3 sau 4 etaje și capacitatea de a înțelege imediat nevoia seniorilor, a persoanelor cu dizabilități locomotorii sau a mamelor cu copiii mici de a ieși din propriile cămine în care au devenit, fără voia lor, prizonieri.

Sunt convins că nu va trece prea mult timp până la instalarea unui Guvern legitim care să adopte normele de aplicare a Legii "Lift pentru Viață", venind astfel în sprijinul administrațiilor locale și ale asociaților de proprietari din toată țara pentru a accesa fonduri necesare construirii de lifturi, dar mai ales în sprijinul celor care au ajuns să fie prizonieri în propriile case”, a scris Robert Cazanciuc pe pagina de Facebook.



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Lipsa lifturilor, o barieră pentru vârstnici și persoanele cu dizabilități

În România sunt aproximativ 88.000 de blocuri cu trei și patru etaje, în care locuiesc circa 3,8 milioane de persoane. O mare parte dintre aceste imobile, construite înainte de 1989 sau în primii ani de după Revoluție, nu sunt dotate cu lift.

Lipsa lifturilor reprezintă o problemă importantă de mobilitate pentru numeroși români, în special pentru persoanele vârstnice și cele cu dizabilități. Proiectul urmărește să le ofere acestora mai multă independență, să reducă riscul de izolare socială și să contribuie la creșterea confortului urban și a valorii locuințelor.

Pentru un om tânăr și sănătos, câteva etaje pot însemna doar câteva minute de efort. Pentru un vârstnic, o persoană cu dizabilități sau cineva cu probleme de mobilitate, aceleași trepte pot deveni o barieră între propria locuință și lumea de afară. Sunt oameni pentru care o simplă ieșire la cumpărături, la medic sau la o plimbare presupune un efort atât de mare încât ajung să iasă tot mai rar din casă.

Montarea lifturilor în aceste blocuri nu înseamnă, așadar, doar mai mult confort. Poate însemna independență, siguranță și șansa unor oameni de a nu se simți prizonieri în propriile locuințe.

Robert Cazanciuc a explicat că finanțarea programului „Lift pentru Viață” ar putea proveni din fonduri europene, bugetul de stat, bugetele locale, donații și sponsorizări.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urmează să stabilească mecanismul de finanțare pentru proiectul-pilot, iar Ministerul Dezvoltării va elabora normele metodologice pentru derularea programului.

Până la adoptarea acestora, primarii pot inventaria blocurile eligibile și pot sprijini înființarea asociațiilor de proprietari. Cazanciuc spune că există și semnale de susținere de la Bruxelles pentru identificarea unor surse de finanțare în exercițiul bugetar european 2028-2034.

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