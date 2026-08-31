Călin Georgescu, urcat pe platforma unui camion, în piața volantă din Cisnădie: Țăranul român vorbește cu Dumnezeu prin roadele pământului

Călin Georgescu a fost surprins, în acest weekend, la piața volantă din Cisnădie, unde a ținut un discurs în tonul specific.

”Însoțit de oameni care au venit cu steaguri prinse de cozi telescopice, precedat de câteva camere de filmat și înconjurat de pază de corp, Călin Georgescu a creat rapid forfotă în jurul său în dimineața zilei de sâmbătă. Politicianul văzut drept o apariție mesianică de către o parte dintre votanți a venit la Cisnădie neanunțat pe niciun canal oficial. Îl așteptau doar o parte dintre producătorii olteni, care aveau deja prins în piept sloganul „Hrană. Apă. Energie”, plus câțiva sibieni care i-au fost alături încă de la alegerile din 2024. Tocmai de aceea, vizita sa a fost una care nu a strâns lume, în afara celor care au venit, sâmbătă dimineața, să își cumpere legume din piața volantă din Cisnădie” descrie Turnul Sfatului vizita lui Călin Georgescu de la Cisnădie.

Călin Georgescu, discurs improvizat în piața volantă din Cisnădie

Urcat pe platforma unui camion și vorbind la un microfon conectat la o boxă portabilă, Călin Georgescu le-a spus celor prezenți: ”Nu uitați: prin roadele pământului, țăranul român vorbește cu Dumnezeu. Dar când piața devine moșia samsarului sau intermediarului, atunci prețul pâinii ajunge să fie o insultă adusă palmelor bătătorite”.

”Statul să fie scutul tuturor românilor, inclusiv al ciobanilor noștri, nu să fie argatul Bruxelles-ului. Statul să se lupte, să ne apere pe toți. Când exportul de miei și de oi vii este blocat nu rămânem doar fără ciobani, pierdem o parte din țară. Asta avem de salvat: istoria noastră milenară, miorița, Curtea de Argeș, Baltagul, istoria și tradițiile noastre” le-a mai spus fostul candidat la prezidențiale oamenilor.

Și-a făcut poze cu oamenii, a dat o tură prin piața volantă și a plecat, nu înainte de salutul scurt cu brațul în sus. ”A plecat acasă, gata, nu mai merge la niciun Sibiu” a spus unul dintre cei din jurul său.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, pare a fi într-un tur al României, aparițiile sale fiind la firul ierbii, printre românii pe care adesea i-a pomenit în discursurile sale, în principal printre țăranii români, preocupați mai mult de propriul trai, de munca câmpului, decât de rețelele sociale și alte medii digitale care influențează votul.

Amintim că, în urmă cu o lună, la sfârșitul lunii iulie, Călin Georgescu era primit de sute de oameni în târgul din Călugăreni, Giurgiu.