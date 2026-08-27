Pe cine vizează, de fapt, „atacul Recorder“. Victor Ponta: Propaganda USR procedează la fel ca Liviu Dragnea

Victor Ponta, fost premier al Romaniei. Foto: Agerpres

Investigația Recorder referitoare la șeful SPP, Lucian Pahonțu, este intens promovată de USR, însă veridicitatea dezvăluirilor este contestată de istorici și jurnaliști. Fostul premier Victor Ponta susține că scenariul reprezintă doar o strategie politică: un atac indirect la adresa președintelui Nicușor Dan și o încercare de a pune presiune pe acesta în privința Legii ANI și a situației lui Dominic Fritz.

O investigație Recorder care îl vizează pe generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, a luat avânt în bula USR din mediul online în ultimele două zile. Multe dintre așa-zisele dezvăluiri sunt lucruri deja cunoscute, iar speculațiile privitoare la implicarea lui Lucian Pahonțu în represiunea din noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de la Intercontinental au fost combătute de istoricul Mădălin Hodor.

O opinie similară a venit și de la jurnalista Simona Ionescu, specialistă în „dosarele Revoluției“, care a explicat într-un editorial pentru EVZ de ce scenariul celor de la Recorder nu este credibil.

Victor Ponta, despre investigația Recorder: USR îl atacă indirect pe Nicușor Dan

Investigația Recorder nu îl vizează însă pe șeful SPP, potrivit lui Victor Ponta, ci chiar pe președintele României, Nicușor Dan. Fostul premier a precizat, într-un interviu pentru DC News, că USR-ul se comportă exact ca Liviu Dragnea atunci când „nu avea curaj să-l atace pe Iohannis“. Reamintim în acest sens că, în anii 2017-2019, atunci când PSD se afla la guvernare și era în relații antagonice cu președintele Iohannis, Liviu Dragnea i-a pronunțat de mai multe ori numele șefului SPP.

„Eu văd ca pe un atac al USR și al propagandei lor împotriva lui Nicușor Dan. A mai fost un astfel de atac atunci când Liviu Dragnea nu avea curaj să-l atace pe Klaus Iohannis și ataca indirect. La fel, USR nu are curaj să-l atace direct pe Nicușor Dan“, spune Victor Ponta pentru DC News.

De asemenea, fostul premier argumentează că, prin acest subiect, USR „încearcă și să ascundă problemele lui Dominic Fritz și problemele de guvernare“.

CITEȘTE ȘI - Victor Ponta „i-a dat like” lui Ilie Bolojan, după votul PNL pe legea ANI în Senat: „L-am recunoscut după mult timp”

Președintele Nicușor Dan / Foto: Agerpres

Miza din spatele atacului Recorder: Legea ANI și mandatul lui Dominic Fritz

Zilele trecute, înainte de votul din Parlament pe Legea ANI, două grupuri politice importante din Parlamentul European, PPE și Renew Europe, au cerut Comisiei Europene să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR, din cauza „încălcărilor statului de drept“, în fapt, din cauza „amendamentului Fritz“. Liberalii conduși de Ilie Bolojan au refuzat însă linia venită de la Bruxelles și au votat în favoarea Legii, care a trecut.

Având în vedere acest fapt, Victor Ponta e de părere că, prin „atacul Recorder“ se încearcă și o forțare a lui Nicușor Dan de a nu promulga legea integrității, în urma căreia Dominic Fritz ar rămâne fără mandat.

„Cel mai probabil, atacul a venit acum pentru a-l forța pe Nicușor Dan să nu promulge legea ANI, care conține și «amendamentul Fritz»“, conchide Victor Ponta în interviul acordat DC News.

CITEȘTE ȘI - Avocata Claudia Postelnicescu, fost membru USR, îi spulberă speranţele lui Dominic Fritz, după scrisoarea PPE-RENEW către CE

Legea ANI a fost votată în Senatul României și merge la promulgare la Nicușor Dan

Reamintim că senatorii au votat miercuri noua Lege ANI, în care a fost păstrat amendamentul care îl lasă fără mandat pe Dominic Fritz. S-au înregistrat 106 de voturi „pentru“ şi 19 „contra“, conform Agerpres.

Dacă nu este contestată din nou la CCR, legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan, care, la rândul său, o poate întoarce în Parlament. Senatorii au votat pentru aprobarea raportului de admitere a legii în forma adoptată după reexaminare de Camera Deputaţilor.