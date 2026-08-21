„Nu poate sta în pixul unui premier ilegitim”. Cazanciuc acuză Guvernul Bolojan că a întârziat proiectul Cartierului Justiției

Robert Cazanciuc, senator PSD. Sursa foto: Agerpres

Robert Cazanciuc afirmă că Guvernul demis condus de Ilie Bolojan că a provocat întârzieri în proiectul Cartierului Justiției.

Într-o postare pe o rețea socială, fostul ministru al Justiției Robert Cazanciuc acuză Guvernul interimar demis condus de Ilie Bolojan că a întârziat proiectul Cartierului pentru Justiție, prin refuzul finanțării lucrărilor, al contractului de proiectare și al exproprierilor.

Cazanciuc: "Cartierul pentru Justiție nu poate sta în pixul unui premier ilegitim!"

"Cartierul pentru Justiție nu poate sta în pixul unui premier ilegitim! O hotărâre emisă de Guvernul demis Bolojan a stârnit, pe bună dreptate, nedumerire și îngrijorare în rândul beneficiarilor proiectului Cartierului Justiției.

Însă, pentru susținătorii și beneficiarii proiectului am două vești: una rea și una bună. Vestea rea este că derularea acestui proiect, pe care l-am început ca ministru al justiției, va suferi o decalare din cauza obstinației greu de înțeles manifestate de ultimul prim-ministru, care s-a opus cu abnegație finanțării lucrărilor. Și NU DOAR finanțării lucrărilor, ci și SIMPLEI semnări a contractului de proiectare completă, elaborat în baza Legii speciale de ratificare 2/2024, punând România într-o lumină nefavorabilă în fața instituțiilor bancare mondiale, cu care am semnat acorduri"



România plătește Băncii Mondiale banii dintr-un avans, după ce acordul care ar fi trebuit să refinanțeze suma nu a fost semnat până la termenul stabilit. Mai mult, prin același avans care s-a cheltuit si care acum se rambursează Băncii Mondiale, Ministerul Justiției a pregătit toată documentația pentru expropriere, însă Guvernul demis a refuzat să acorde banii necesari pentru expropriere", a scris Robert Cazanciuc.

Proiectul "Cartierul pentru Justiție" nu se va opri, anunță Cazanciuc

În continuare, Cazanciuc spune că proiectul nu va fi abandonat, ci doar decalat, documentația completă de proiectare fiind estimată pentru 2030.



"Vestea bună este că proiectul, care ar trebui să găzduiască 23 de instituții judiciare într-un singur loc, în centrul Bucureștiului, nu se va opri și va trece cu bine de acest impas. Proiectul se află încă în fazele de proiectare, finanțare și expropriere, iar termenul pentru documentația de proiectare completă a ajuns în 2030.



Construirea Cartierului Justiției continuă, în ciuda decalajului! Mitul premierului preocupat de banul public este doar o poveste construită cu cinism pentru a ascunde un proiect personal de preamărire. Același personaj a declarat recent, pentru a încerca să justifice un demers discutabil interinstituțional, că, din postura de primar al Oradiei a sprijinit, mai mult sau mai puțin dezinteresat, reabilitarea Palatului de Justiție din municipiu, proiect finanțat de asemenea de Banca Mondială", a mai scris Robert Cazanciuc.