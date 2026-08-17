Rogobete îl acuză pe Bolojan de ipocrizie și dublă măsură după întâlnirea cu șefa CCR: Opriți planeta!... Să coboare Bolojan la prima!

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, îi acuză pe Ilie Bolojan și pe politicienii PNL-USR de dublă măsură, după întâlnirea premierului demis cu președinta CCR, Simina Tănăsescu.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Alexandru Rogobete a explicat că politicienii care criticau în trecut întâlniri similare acum tac.

„Ipocrizia politică are o nouă unitate de măsură: Bolojanul

Când fac alții, reformiștii din Alianța Bolofilă PNL–USR urlă imediat: „Atac la Justiție! Statul de drept este în pericol! Demisia!”, împart verdicte și dau lecții de moralitate tuturor.

Când apare Bolojan într-o situație asemănătoare, sirenele democrației se opresc brusc, iar moraliștii de serviciu descoperă beneficiile tăcerii. Se stinge brusc lumina!”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina de Facebook.

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„Unde sunt lecțiile de moralitate, vuvuzelele PNL–USR și judecătorii de serviciu ai tuturor celorlalți?”

Potrivit fostului ministru al Sănătății, Ioana Ene Dogioiu critica în 2018 întâlnirile dintre politicieni și judecătorii CCR, iar acum tace.

„În 2018, Ioana Ene Dogioiu critica întâlnirile dintre politicieni și judecători CCR în spețe sensibile, ridicând problema suspiciunilor pe care asemenea întâlniri le pot genera.

Bolojan se întâlnește cu președinta CCR într-un context suficient de sensibil încât CSM și șefii instanțelor să ceară public clarificări.

Și „apărătorii statului de drept”? Tac.

Unde sunt lecțiile de moralitate, vuvuzelele PNL–USR și judecătorii de serviciu ai tuturor celorlalți?

S-au ascuns, pentru că acum nu mai este vorba despre adversarii lor, ci despre șeful lor”, a scris Alexandru Rogobete.

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„Asta este dubla măsură: principii pornite și oprite după interes”

Acesta acuză PNL și USR de dublă măsură și consideră că aceleași reguli trebuie aplicate tuturor, indiferent de partid sau funcție.

„Asta este dubla măsură: principii pornite și oprite după interes.

Pentru ceilalți – demisia. Pentru voi – „să nu exagerăm”.

Pentru ceilalți – suspiciune. Pentru voi – coincidență.

Pentru ceilalți – stat de drept. Pentru voi – stat de drepți în fața șefului.

Refuz această ipocrizie și cred că regula trebuie să fie aceeași pentru toți, indiferent de partid sau funcție”, a scris Alexandru Rogobete.

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„Opriți Planeta! ... să coboare Bolojan la prima!”

Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe Ilie Bolojan de ipocrizie și îi reproșează că evită să răspundă întrebărilor legate de întâlnirea cu președinta CCR.

„Domnule Bolojan, nu puteți poza permanent în profesorul de moralitate al României, iar când întrebările ajung la dumneavoastră să vă ascundeți în spatele tăcerii. România nu are nevoie de predicatori ai reformei și de profesori în ipocrizie!

Opriți Planeta! ... sǎ coboare Bolojan la prima!”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina de Facebook.