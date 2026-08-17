Ce scria Ioana Ene Dogioiu în 2018 despre întâlnirile politicienilor cu judecătorii CCR

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Întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, a generat o mulțime de controverse, însă, până în acest moment, nu există nicio reacție oficială pe acest subiect.

În urmă cu opt ani, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, avea o poziție fermă în privința întâlnirilor dintre politicieni și judecători ai CCR desemnați raportori în dosare cu miză politică. Acum, însă, nu a avut nicio reacție pe acest subiect.

În 2018, pe vremea când lucra în presă, Ioana Ene Dogioiu a publicat un text intitulat „Farsa de la CCR. Anexa PSD”, în care scria că „ceea ce s-a întâmplat la CCR cu Legea 304/2018 nu este o cenzură constituțională autentică, ci, de fapt, binecuvântarea de către majoritatea de 8 judecători, minus Livia Stanciu care a făcut opinie separată, a celor mai mari nenorociri din această reglementare, o palmă dată de 8 oameni, în frunte cu Daniel Morar, raportor în acest caz, drept în obrazul magistraților din această țară, începând cu Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Trebuie precizat faptul că Legea 304/2018, menționată în text, reglementa organizarea judiciară. Prin modificările adoptate în acel an a fost înființată secția specială pentru anchetarea magistraților. Această structură a fost desființată ulterior.

„Nu știu dacă e o întâmplare sau nu, fiecare trage propriile concluzii, dar este un fapt că în decembrie Daniel Morar, raportorul în cazul Legii 304, și Florin Iordache au fost fotografiați în timp ce discutau, aparent foarte relaxați și amical, la masă. La fel de scandalos mi se pare faptul că CCR a refuzat sesizarea Comisiei de la Veneția în privința Legilor Justiției”, a mai scris Ioana Dogioiu, în articolul publicat pe ziare.com.

Prin urmare, întâlnirea de la vremea aceea era considerată „scandaloasă”, în timp ce întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu a primit până acum nicio reacție din partea Guvernului.

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Ilie Bolojan și președinta CCR, întâlnire secretă la Parlament

Premierul demis Ilie Bolojan ar fi avut o întâlnire, vineri, în biroul lui Mircea Abrudean din Parlamentul României, cu Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale a României.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, avocatul Toni Neacșu avertizează că astfel de întâlniri reprezintă o „problemă“, mai ales că judecătorii Curții Constituționale urmează să dea o decizie, luni, pe legea integrității.

„Curtea Constituțională are obligația să explice public, oficial, contextul și conținutul discuției dintre președintele ei Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan.

Astfel de întâlniri pe ascuns și neanunțate ar fi o problemă oricum, cei din CCR sunt totuși judecători și au o obligație de rezervă și de limitare a expunerii publice, însă în contextul special de acum nu mai e vorba doar despre simple suspiciuni.

Ilie Bolojan este președintele partidului care a formulat sesizarea pe legea integrității și pe care doamna președinte, alături de ceilalți judecători, trebuie să o rezolve luni. Mai mult, în acea sesizare, Simina Tănăsescu este judecător raportor, adică și-a format și și-a expus părerea asupra soluției pe care ar trebui să o ia CCR și pe care va încerca să o impună și în fața celorlalți judecători“, avertizează Toni Neacșu.