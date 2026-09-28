Siegfried Mureşan spune că îi mai lipsesc în jur de 33 de voturi. Kelemen Hunor: "A frecventat 229 de parlamentari, am numărat eu, pe calculele mele"

Premierul desemnat Siegfried Mureșan; Sursa foto: Agerpres

Siegfried Mureşan, afirmă că are "în jur la 200 de voturi certe" pentru învestirea Guvernului, în timp ce Kelemen Hunor, liderul UDRM, a declarat că premierul desemnat "a frecventat 229 de parlamentari" în încercarea sa de a aduna susținerea necesară.

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a declarat, luni, 28 septembrie, că are "în jur de 200 de voturi certe" pentru învestirea Guvernului, menționând că a avut discuţii cu minorităţile, dar şi cu "cu parlamentari neafiliaţi, cu grupuri parlamentare mai mici". Dacă aceste "voturi certe" anunțate de Mureșan sunt reale, asta înseamnă că îi mai lipsesc 33 pentru a obține votul de încredere al Parlamentului.

"Situaţia este următoarea şi nu este surprinzătoare: Toţi parlamentarii Partidului Naţional Liberal, ai USR şi ai UDMR susţin guvernul. Am lucrat împreună la Programul de guvernare şi sunt convins că aceşti colegi vor vota în favoarea guvernului şi în plen. Acestea sunt 170 de voturi. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, două rânduri de discuţii. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunţe, miercuri, înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism (…) discuţiile au fost bune. (...) Am discutat cu parlamentari neafiliaţi, cu grupuri parlamentare mai mici. Cred că vor veni voturi şi de acolo", a declarat Siegfried Mureşan.

El a afirmat că în prezent îi lipsesc "câteva zeci de voturi": "Suntem în jurul la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru învestire".

Siegfried Mureşan: Cheia este la Partidul Social Democrat

În acest context, potrivit lui Mureșan, "cheia este la PSD".

"Partidul Social Democrat are, de fapt, opțiunea să voteze în favoarea guvernului, să voteze împotriva guvernului sau să se disocieze, să se distanțeze de programul de guvernare, de echipa de miniștri, dar să contribuie la rezolvarea țării și să dea un număr minim de voturi pentru ca acest guvern să-l trecem. (...) Vom vedea ce voi face în cele din urmă, dar într-adevăr, cheia este la Partidul Social Democrat, partid care prin depunerea moțiunii de cenzură a cauzat această criză și cred că oamenii vor ține minte cum vor vota ei acum și, într-adevăr, voturile lor sunt necesare pentru a avea certitudine în privința trecerii guvernului", a mai spus Siegfried Mureşan la TVR.

Kelemen Hunor: Până la 233 mai sunt câteva voturi necesare

Tot astăzi, în timpul unei conferințe de presă, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a lăsat de înţeles că o întâlnire între Siegfried Mureșan şi Sorin Grindeanu, președintele PSD, până miercuri, nu este exclusă.

"Siegfried Mureșan a frecventat 229 de parlamentari, am numărat eu, pe calculele mele. Până la 233 mai sunt câteva voturi necesare, dar nu există promisiune din partea tuturor grupurilor unde a încercat domnul Mureşan. Noi am luat decizia împreună să facem procedurile parlamentare până la capăt, până la vot", a declarat Kelemen Hunor.

Precizăm că Siegfried Mureșan va cere votul Parlamentului, miercuri, de la ora 13:00. Pentru a fi învestit, cabinetul Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi "pentru". Rămâne de văzut dacă va reuși sau nu până atunci să strângă voturile care îi lipsesc, cert este că PSD-ul a anunțat deja că nu votează pentru învestirea unui Guvern condus de europarlamentarul liberal.

Între timp, PNL îl amenință pe președintele Nicușor Dan că sesizează CCR dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu trece de votul de învestitură, iar el nu convoacă alegerile anticipate.