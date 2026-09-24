Sorin Grindeanu ironizează programul lui Siegfried Mureșan: „La salariul de europarlamentar, putea să-și ia ChatGPT premium”

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a vorbit despre liniile directoare din programul de guvernare cu care Siegfried Mureșan merge în fața parlamentarilor pentru a le cere votul.

În cadrul unei conferințe de presă de la Craiova, transmisă în direct pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a precizat că documentul cu liniile directoare ale programului de guvernare al lui Siegfried Mureșan sunt doar niște „lucruri generale“ și a sugerat că ar fi fost scrise cu ChatGPT, ba chiar a făcut și o glumă.

„Spuneți colegilor dumneavostră că ați primit un program de guvernare făcut cu ChatGPT. Cum apreciați liniile de acolo?“, l-a întrebat un jurnalist pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

„Ăla nu e program de guvernare. Mă scuzați! Eu am primit un mesaj pe WhatsApp de la domnul Mureșan, cred că în același timp cu presa. Ăla nu e program de guvernare.

Aș glumi un pic și i-aș spune domnului Siegfried Mureșan că la ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, că ce a avut acolo a fost mai mult second-hand așa. Dânsul e un Ilie Bolojan second-hand“.

Întrebat dacă a reținut ceva din programul trimis de Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu a precizat că nu are ce să rețină, deoarece sunt „lucruri generale, să fie bine, să nu fie rău“.

Reamintim că, miercuri seara, Partidul Național Liberal a pus la dispoziția presei un document cu liniile directoare ale programului de guvernare cu care Siegfried Mureșan merge în Parlament. Acestea conțin câteva propuneri ce au stârnit controverse în ultimele ore, precum revitalizarea căminelor culturale de la sate sau oferirea de burse pentru reducerea abandonului școlar. Aceasta din urmă în condițiile în care Guvernul Bolojan a tăiat bursele sociale pe perioada vacanțelor.

De asemenea, într-un răspuns exclusiv pentru DC News, avocatul Bogdan Bărbuceanu a precizat că propunerile de reformă a justiției din programul de guvernare de mai jos contravin Constituției României, deoarece Articolul 132 (1) din Legea Fundamentală prevede explicit că procurorii își desfășoară activitatea conform principiului controlului ierarhic (subordonării ierarhice).

Bogdan Bărbuceanu a arătat că textul contestă un mecanism de alegere în care judecătorii de la instanțele inferioare (de exemplu, de la judecătorii) pot vota reprezentanții instanțelor superioare (precum judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție - ICCJ).