Rezultatele PISA, mai slabe decât în 2022. Daniel David: Nu ajunge să duci bani într-un sistem / Unde s-a greșit, de fapt / video

Ministrul Educației, Daniel David. Foto: Crișan Andreescu

Rezultatele testelor PISA sunt mai slabe decât cele din 2022, iar Daniel David a spus unde consideră că s-a greșit și de ce alocarea de fonduri nu este suficientă.

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost ministru al Educației și Cercetării, a vorbit despre rezultatele testelor PISA și a explicat că acestea arată cât de bine pregătește sistemul educațional absolvenții capabili să se integreze pe piața muncii.

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„Cât de grave sunt aceste rezultate? Avem motive să ne îngrijorăm? Ce avem de făcut?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Dacă noi vrem ca sistemul educațional să formeze absolvenți care sunt bine integrați pe piața muncii și cetățeni care să nu fie vulnerabili la manipulare și la teorii conspiraționiste, atunci paradigma PISA este foarte importantă. Dacă nu ne propunem acest lucru, atunci putem să spunem că sistemul nostru formează alt gen de absolvenți, care se pricep foarte bine la matematică, română, științe, în contextele științelor, nu în viața de zi cu zi.

Ca ministru, dacă vă amintiți, în prima parte a anului 2025, am făcut un diagnostic al sistemului nostru de educație și cercetare și una dintre concluziile cheie a fost că analfabetismul funcțional - așa cum a fost măsurat atunci, se baza pe testele PISA 2022 - este la un nivel extrem de ridicat, devenind un risc de securitate națională. Acesta a fost motivul pentru care am ținut - și a fost acceptat acest lucru - să fie inclus în Strategia Națională de Apărare a Țării.

Sigur că atunci când am făcut acest diagnostic nu l-am făcut doar de dragul de a ști cum stau lucrurile. Ulterior, am venit și cu programul de reforme QX. Îmi amintesc, după ce am făcut acest diagnostic, că știam că urmează să se administreze PISA 2025”, a spus Daniel David.

„Nu ajunge să duci bani într-un sistem: Unde s-a greșit”

Acesta a spus că unii dintre colegii săi erau optimiști în privința rezultatelor PISA 2025, deoarece au fost alocați mai mulți bani pentru educație.

El a mărturisit că a fost mai sceptic și că banii nu sunt suficienți dacă sistemul nu este reformat și dacă resursele nu sunt folosite eficient.

„Unii colegi eram mai optimiști pentru un motiv foarte clar: din 2020 și după PISA 2022, noi am început să ducem o mulțime de resurse în sistemul educațional. Am crescut bugetul, am dus bani în infrastructură, atât fizică, cât și digitală, am dus bani în burse, am dus bani în resursa umană, salarii, plata cu ora, și, foarte important, am avut un program național de prevenire a abandonului școlar, așa-numitul PNRAS (n.r. Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar). Și atunci unii colegi sperau că, în 2025, ca urmare a acestor măsuri luate înaintea mandatului meu, pentru că PISA se bazează pe rezultatele dinaintea mandatului meu, ar trebui ca PISA 2025 să arate mai bine.

Eu am fost puțin mai neutru spre sceptic, pentru că nu ajunge să duci bani într-un sistem. Dacă sistemul nu este reformat, banii îi duci degeaba sau îi duci cu efecte foarte scăzute. Contează la fel de mult să duci bani, pe cât contează să-i folosești bine, iar resursele pe care noi le-am dus au fost de multe ori nesustenabile, bazate pe fonduri europene care urmau să se încheie și noi nu aveam alternativă la ele.

Le-am dus, de exemplu, în burse de merit care s-au dat cu nota 5 sau care erau luate de 60-70% dintre copiii dintr-o clasă. În loc să le ducem în salarii, le-am dus în tot felul de sporuri, plata cu ora. Altfel spus, banii nu au fost duși în acele zone de unde te așteptai să apară dezvoltarea”, a spus Daniel David.

„Eu acolo aș fi dus banii”

Daniel David a explicat că măsurile sale s-au suprapus cu cele fiscal-bugetare și a spus că ar fi direcționat mai multe fonduri către burse sociale, masa caldă și salariile profesorilor. Referitor la PNRAS, Daniel David a spus că el nu a fost conceput în paradigma PISA.

„Din păcate, măsurile QX, pe care eu le-am luat, s-au suprapus cu măsurile fiscal-bugetare. Eu am protejat bursele sociale și am crescut bugetul pentru masa sănătoasă cu 40%. Eu acolo aș fi dus banii. Aș fi dus banii în zonele sociale, masa sănătoasă, aș fi dus banii în salariile profesorilor, pentru că știm că aceste lucruri pot să conteze.

În ceea ce privește PNRAS, a fost un program bun. Eu m-am uitat la rezultate, le-am și comentat public. Riscul școlii s-a redus, a crescut performanța în anumite zone la Evaluarea Națională, dar PNRAS-ul nu a fost gândit în paradigma PISA. A fost gândit în paradigma noastră tradițională, adică să fii mai bun la matematică în domeniul matematicii sau la științe în zona științelor. Altfel spus, eu am avut această atitudine mai neutră, mai sceptică și, din păcate, am văzut rezultatele din 2025, care, într-adevăr, arată mai rău ca PISA din 2022”, a spus Daniel David la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.