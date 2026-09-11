Interzicerea telefoanelor în școli, soluția reală pentru rezultate mai bune la testele Pisa? Analiza prof. Claudia Chiru

Interzicerea telefoanelor în școli rezolvă dezastrul de la PISA Prof. Claudia Chiru „Eliminarea ecranului nu construiește gândirea!” / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @chormail

Interzicerea telefoanelor în școli nu va crește de la sine rezultatele la PISA și nici nu va dezvolta gândirea copiilor, avertizează profesoara Claudia Chiru într-o analiză pentru DC News. Reacția vine după ce Danemarca a decis să elimine complet ecranele din clase și pauze, iar în România a fost cerută adoptarea rapidă a unei legi identice, după eșecul elevilor români la testările internaționale.

Întrebată de DC News dacă interzicerea telefoanelor mobile în sălile de clasă poate îmbunătăți vizibil rezultatele elevilor și scorurile României la PISA, prof. Claudia Chiru a răspuns:

„Interzicerea telefoanelor mobile în școli poate îmbunătăți condițiile în care se produce învățarea, pentru că atenția este o resursă cognitivă limitată, iar notificările, alternarea permanentă între stimuli și simpla disponibilitate a telefonului fragmentează concentrarea, dar ar fi o eroare să credem că eliminarea telefonului va produce automat performanță.

PISA nu măsoară cât de bine reproduce elevul informația, ci în ce măsură poate să o înțeleagă, să o transfere și să o utilizeze într-un context nou. Telefonul poate fi un obstacol pentru atenție; eliminarea lui nu construiește însă, de una singură, gândirea”.

Am mai întrebat-o pe profesoară dacă limitarea accesului la telefon poate fi o soluție sau problemele sunt altele, care țin de programa școlară, timpul alocat învățării sau de altceva.

„Limitarea telefonului este o măsură utilă de igienă a învățării, dar problema este mult mai profundă. Putem avea o clasă fără niciun telefon și totuși o învățare predominant mecanică. Miza este ce face copilul din punct de vedere cognitiv în timpul orei: memorează și reproduce sau analizează, argumentează, face conexiuni, formulează ipoteze și aplică ceea ce știe? Curriculumul, evaluarea și practica de la clasă trebuie să lase suficient spațiu pentru înțelegere și transfer, nu doar pentru parcurgerea conținuturilor”, explică prof. Claudia Chiru.

Soluția: Cum trebuie clădită mintea unui elev cu mult înainte de adolescență?

Testările internaționale PISA evaluează adolescenți de 15 ani, însă abilitățile de a rezolva probleme de viață nu se nasc peste noapte și nu se pot învăța printr-o campanie de meditații cu câteva luni înainte de examen. Pusă să aleagă o singură măsură decisivă, verificată prin propria experiență cu elevii, pentru a reseta performanța de la școală, prof. Claudia Chiru a vorbit despre primii ani de studiu:

„Dacă aș putea implementa o soluție din experiența mea la catedra, aș schimba fundamental raportul dintre ce știe copilul și ce poate face copilul cu ceea ce știe. Din clasele primare avem nevoie de mai puține exerciții de reproducere și de mult mai multe situații autentice în care copilul trebuie să citească pentru a înțelege, să selecteze informația relevantă, să argumenteze, să rezolve o problemă și să explice cum a gândit. Din experiența mea la catedră, transferul nu apare spontan: trebuie exersat sistematic. Dacă vrem rezultate mai bune la PISA, trebuie să construim această arhitectură a învățării și gândirii cu mult înainte ca elevii să ajungă la vârsta testării”, spune prof. Chiru.

Unda de șoc pornită din Danemarca: Măsuri după cel mai slab scor din istorie

Guvernul din Danemarca, condus de premierul Mette Frederiksen, care pregătește deja oprirea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani, a trecut la măsuri mai drastice și a decis să elimine total telefoanele din unitățile de învățământ, atât pe durata orelor de curs, cât și în pauze.

Decizia vine după ce Danemarca a coborât la un scor de 478 de puncte, sub media europeană de 482 de puncte. Ministrul danez al Educației, Magnus Heunicke, a recunoscut situația critică și spune că scorurile obținute la citire, matematică și științe reprezintă minime istorice absolute.

Șefa executivului, Mette Frederiksen, a indicat responsabilitatea adulților în hiper-digitalizarea copiilor: „Eu însămi sunt convinsă că rezultatele sunt strâns legate de faptul că, în Danemarca, avem unii dintre copiii cei mai conectați digital. Noi, adulții, le-am permis copiilor și tinerilor să petreacă mult prea multe ore în fața unui ecran”.

Raluca Turcan: „Noi, care avem rezultate mult mai slabe, ce mai așteptăm?”

Măsura luată de nordici a provocat reacții imediate și în Parlamentul României. Deputata PNL Raluca Turcan a cerut Comisiei de Învățământ să introducă de urgență pe ordinea de zi proiectul legislativ ce vizează interzicerea telefoanelor în școli și licee, inițiativă care are deja avizul pozitiv al Ministerului Educației.

Parlamentara a atras atenția asupra prăpastiei care separă România de țările europene și a costului uriaș pe care distragerea digitală îl are asupra elevilor noștri.

„Solicit Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților să pună pe ordinea de zi proiectul de lege prin care telefoanele mobile sunt interzise în școli și licee și să-l adoptăm rapid! Am depus acest proiect de lege în urmă cu câteva luni și are aviz pozitiv de la Ministerul Educației.

Danemarca, după rezultatele PISA, vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee, inclusiv în pauze. Noi, care avem rezultate mult mai slabe, ce mai așteptăm? Diferențele sunt clare: Danemarca are 478 de puncte la științe față de 425 în România, 471 la matematică față de 419 și 460 la citire față de 413. Nu este o pedeapsă pentru copii și nici un război cu tehnologia. Este o măsură pentru a le reda elevilor concentrarea și timpul de învățare.

Datele PISA arată că distragerea atenției provocată de dispozitivele digitale este asociată în România cu un minus de 18 puncte, față de 11 puncte media OECD. Rezultatele României sunt îngrijorătoare: doar 48% dintre elevi ating nivelul minim la matematică și 52% la citire (notă DC News: procentul este invers, la Matematică, 52% dintre elevi nu ating nivelul minim de competență, iar la Citire procentul ajunge la 48%). Mai mult de jumătate dintre elevii români nu ating nivelul de bază la matematică. Telefoanele nu sunt singura problemă. Dar sunt o problemă pe care putem și trebuie să o rezolvăm acum. Nu mai avem timp pentru indignare de câteva zile. Avem nevoie de măsuri concrete”, a scris Raluca Turcan pe pagina de Facebook.