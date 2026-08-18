UNATC deschide două masterate rare în Europa. Rectorul Lucaci, despre tehnologii de cinema ca în „Avatar” și „Odiseea”

Studenți. Foto Pexels

UNATC deschide două masterate rare în Europa, Efecte Vizuale și Arhive Audiovizuale, programe care aduc la București tehnologii de cinema de ultimă generație, de la universuri precum „Avatar” și „Odiseea” până la recuperarea patrimoniului audiovizual.

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București vine cu două masterate care țin pasul cu vremurile: Efecte Vizuale și Arhive Audiovizuale, programe rare la nivel european, care combină tehnologia de ultimă generație cu protejarea patrimoniului cultural.

Ce promite masterul de Efecte Vizuale de la UNATC

Masteratul de Efecte Vizuale pregătește studenții pentru crearea unor lumi spectaculoase, de tipul celor din „Avatar” sau „Odiseea”, folosind tehnologii de ultimă generație. Rectorul universității, prof. univ. dr. Liviu Lucaci, a oferit detalii celor interesați, în emisiunea „DC Edu” de la DCNews.

„Un masterat pe care suntem foarte bucuroși că-l deschidem anul acesta este cel de Efecte Vizuale. Acest masterat utilizează ultimele tehnologii și poate crea acele lumi pe care le vedem, acei monștri din film. În sfârșit, intrăm și noi acolo. Sunt foarte puține locuri în Europa unde există astfel de programe”, a declarat prof. univ. dr. Lucaci, în exclusivitate pentru DCNews.

„Și facem noi așa ceva? Aveți profesori, aveți specialiști?”, a întrebat prof. Sorin Ivan, realizatorul emisiunii „DC Edu”.

„Avem profesori și, cel mai important, avem echipamente. Am folosit PNRR-ul. Chiar avem echipamente”, a spus rectorul UNATC.

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UNATC recuperează arhive care riscă să se piardă

Masteratul de Arhive Audiovizuale urmărește recuperarea și conservarea unor documente și materiale istorice, de la fotografii și manuscrise până la înregistrări audio.

„Mai este un masterat extrem de interesant, care se numește Arhive Audiovizuale. Tot așa, numai noi îl avem și sunt puține locuri în Europa. Ce înseamnă asta? De la manuscris, de la fotografie veche sau de la benzi de magnetofon, toate aceste arhive uriașe care se pierd noi le putem acum recupera. Și o și facem. De exemplu, lucrăm cu instituții precum Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), care are o mulțime de materiale care s-ar pierde. Am început să le recuperăm noi, dar e un volum uriaș”, a mai explicat prof. Lucaci.

„E un tezaur, e patrimoniu cultural! Cum păstrează americanii în biblioteca Congresului toate valorile”, a adăugat prof. Sorin Ivan.

„Asta facem noi chiar acum!”, a replicat prof. Liviu Lucaci.

Vezi întreaga emisiune: