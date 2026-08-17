Cine este celebrul hacker care conducea mașina cu numere diplomatice false în Sinaia. SUA l-au vânat timp de 10 ani

O mașină cu numere diplomatice false a atras atenția polițiștilor din Prahova. Șoferul a prezentat acte din Italia, de asemenea, false. Cine este el, în realitate?

UPDATE: A fost arestat la domiciliu

"La data de 17 august 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sinaia a dispus luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Totodată, instanţa a dispus monitorizarea electronică a respectării măsurii arestului la domiciliu şi a obligaţiilor stabilite în sarcina persoanei faţă de care a fost dispusă această măsură. Cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului şi dispunerea măsurilor legale în consecinţă", a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Duminică, 16 august, în jurul orei 11:00, polițiștii din Sinaia au primit o alertă de la un sistem LPR- License Plate Recognition, instalat pe o autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova. Anterior, mașina fusese dată în atenție în alt județ, iar numărul fusese introdus în sistemul de recunoaștere a plăcuțelor. Pe DN1, la intrarea în Sinaia, a fost localizat și oprit.

Verificările au scos la iveală un sistem neobișnuit montat pe mașină: autoturismul avea montate atât plăcuțele emise de autoritățile române, cât și un al doilea set, care imita plăcuțe specifice Corpului Diplomatic. Seturile erau montate pe un mecanism rotativ care schimba rapid numerele de înmatriculare afișate.

Șoferul a prezentate documente emise de autoritățile din Italia. Dar nu aceasta era identitatea sa. Prin urmare, a fost dus în sediul Poliției, unde a fost constatat că avea dreptul de a conduce suspendat. Cu această ocazie a fost identificat drept Mihai Ionuț Păunescu, un nume cunoscut inclusiv de autoritățile americane.

Șoferul, cunoscut ca infractor cibernetic

Mihai Ionuț Păunescu este așa-numit ”Virus”. Are 42 de ani și a fost condamnat în SUA, în 2023, la trei ani de închisoare pentru implicarea într-o infrastructură informatică folosită la distribuirea unora dintre cele mai periculoase programe malware ale perioadei, inclusiv Gozi, care a infectat peste un milion de calculatoare și a ajuns inclusiv în sistemele NASA. Reținut pentru 24 de ore, hackerul este acuzat de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce, punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare și fals privind identitatea, conform presei locale.

Cum a acționat ”Virus” în toată lumea

Mediafax scrie despre ”Virus” că a administrat un serviciu tip ”bulletproof hosting”, o infrastructură de servere și adrese IP proiectată să permită infractorilor cibernetici să își desfășoare activitatea fără să poată fi identificați cu ușurință de poliție sau de companiile de securitate informatică. Conform sursei citate, au fost sprijinite operațiuni care implicau Gozi Virus, Zeus Trojan, SpyEye Trojan și BlackEnergy. Infrastructura putea fi utilizată și pentru atacuri de tip DDoS sau pentru campanii masive de spam. Păunescu închiria servere și adrese IP de la furnizori legitimi, pe care le oferea apoi infractorilor. Potrivit procurorilor americani, el verifica inclusiv dacă adresele respective ajunseseră pe listele de IP-uri suspecte și, dacă era nevoie, muta datele clienților pe alte servere sau în alte țări pentru a evita blocarea lor, mai notează Mediafax.

Gozi era ascuns într-un document PDF aparent inofensiv

Gozi a fost unul dintre cele mai distructive malware-uri financiare ale perioadei sale. Programul a infectat peste un milion de calculatoare la nivel mondial, printre sistemele compromise fiind și calculatoare ale NASA. Au fost identificate victime în Germania, Marea Britanie, Polonia, Franța, Finlanda, Italia și Turcia, iar pierderile înregistrate au fost de zeci de milioane de dolari. Malware-ul era conceput pentru a fura informații bancare, inclusiv nume de utilizator și parole. În unele situații, Gozi era ascuns într-un document PDF aparent inofensiv, iar după deschidere victima nici nu-și dădea seama că a fost instalat programul în timp ce informațiile erau trimise către serverele controlate de infractori.

Documentele americane arată că nu Păunescu a creat virusul Gozi, ci un rus, pe numele Nikita Kuzmin, în timp ce letonul Deniss Calovskis a scris o parte dintre modulele care permiteau malware-ului să țintească anumite bănci. Păunescu a furnizat infrastructura care a ajutat infractorii să distribuie Gozi și alte programe malițioase și să își ascundă identitatea.

Reținut pentru prima dată în România, în 2012, SUA au încercat timp de mai mulți ani să-l extrădeze. În 2019, Mihai Ionuț Păunescu nu se mai afla în România, au aflat americanii. În 2021, a fost prins pe aeroportul din Bogota, Columbia, unde a rămas, în custodia autorităților până în iulie 2022, când a fost extrădat în SUA. În februarie 2023, a pledat vinovat și a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dar judecătoare a luat în calcul ș perioada de 1 an și două luni petrecută în custodia autorităților. Instanța a dispus confiscarea a 3,51 milioane de dolari și plata unor despăgubiri de 18.945 de dolari.