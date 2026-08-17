Două bilete norocoase la Joker, câștiguri de aproape 87.000 de lei pentru fiecare. Ce premii sunt puse în joc la următoarea tragere

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Două premii de categoria a III-a, în valoare de 86.943,58 lei fiecare, au fost câștigate duminică la Joker. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Sibiu, potrivit unui anunț transmis luni de Loteria Română.

Loteria Română organizează joi noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile de duminică, jucătorii au obținut 24.299 de câștiguri, iar valoarea totală a premiilor a depășit două milioane de lei.

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Report de peste 1,2 milioane de lei la Loto 6/49

La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul a ajuns la peste 1,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 229.600 de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește patru milioane de lei, adică peste 781.100 de euro.

Premii de peste 4,2 milioane de lei puse în joc la Joker

La Joker, categoria I are un report de peste 4,22 milioane de lei, echivalentul a peste 804.900 de euro. La categoria a II-a, jucătorii au șansa de a câștiga un report de peste 306.600 de lei, adică mai mult de 58.400 de euro.

La Noroc Plus, reportul de categoria I depășește 655.300 de lei, respectiv aproximativ 124.900 de euro.

La Loto 5/40, reportul de categoria I este de peste 445.200 de lei, echivalentul a mai mult de 84.900 de euro.

La categoria a II-a a aceluiași joc, reportul depășește 182.400 de lei, adică peste 34.700 de euro.

La Super Noroc, jucătorii au în joc un report cumulat de peste 369.800 de lei, echivalentul a peste 72.100 de euro.