Apă cu presiune redusă în Târgu-Neamț din cauza secetei și avariilor: Furnizarea ar putea fi întreruptă

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APA SERV SA anunță presiune redusă și posibile întreruperi ale apei în Târgu-Neamț.

Compania Judeţeană APA SERV SA a anunţat, luni, că va furniza apă cu presiune redusă în oraşul Târgu-Neamţ, existând totodată riscul întreruperii furnizării, din cauza secetei, dar şi a avariilor de la magistrala de aducţiune.

"Din cauza avariilor succesive înregistrate la conducta de aducţiune care transportă apa potabilă din zona captării Preuteşti, coroborate cu temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă, care au determinat o creştere semnificativă a consumului de apă şi au afectat capacitatea de alimentare cu apă şi din captarea Lunca, au apărut disfuncţionalităţi în sistemul de alimentare cu apă. În aceste condiţii, pentru refacerea rezervelor de apă şi asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a sistemului de alimentare, suntem nevoiţi să furnizăm apă cu presiune redusă, existând şi posibilitatea întreruperii temporare a serviciului de alimentare cu apă potabilă, începând cu data de 17.08.2026 ora 10.30, până la data de 18.08.2026, ora 09.30, în oraşul Târgu-Neamţ", a transmis APA SERV într-un comunicat de presă.

Zeci de localităţi din judeţul Neamţ sunt afectate zilnic de astfel de situaţii, cauzate de secetă.

Reprezentanţii companiei au transmis populaţiei să nu folosească apa potabilă pentru irigarea grădinilor sau culturilor agricole, pentru umplerea piscinelor sau a rezervoarelor de mare capacitate sau la spălarea teraselor, aleilor, curţilor sau autovehiculelor.

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Apa a fost sistată în mai multe localități din Buzău

Săptămâna trecută, Compania de Apă Buzău a anunțat că mai multe localităţi de pe Valea Slănicului nu vor mai beneficia de apă timp de aproximativ o săptămână, după ce râul Slănic aproape a secat, consumul mare de apă din ultima perioadă şi temperaturile ridicate punând presiune pe capacitatea de furnizare a operatorului regional de distribuţie.

Potrivit Companiei de Apă Buzău, operatorul regional al serviciilor de apă şi de canalizare din judeţ, consumul de apă potabilă crescuse în localităţile aflate pe Valea Slănicului.

"Deoarece ne străduim să nu instituim din această săptămână program de furnizare pentru localităţile de pe Valea Slănicului, vor exista perioade scurte de timp, 1-2 ore, în care utilizatorii care locuiesc în zone înalte sau în zonele unde se află capetele de reţea nu vor avea apă. În toate aceste situaţii, utilizatorii vor fi anunţaţi din timp, prin SMS, astfel încât să îşi asigure necesarul de apă pentru intervalul respectiv. Sistarea furnizării pentru perioade scurte de timp este necesară pentru acumularea apei în rezervoare şi pentru evitarea implementării programului de furnizare în această săptămână. Aceste opriri vor fi programate în funcţie de consum şi de necesitate, de aceea respectarea recomandărilor noastre pentru utilizarea responsabilă a apei este esenţială", a transmis, printr-un comunicat de presă, Compania de Apă Buzău.

Operatorul a transmis că se fac eforturi astfel încât clienţii racordaţi la sistemul de distribuţie al apei să nu resimtă disconfortul lipsei de apă.

"Contextul climatic din această perioadă nu este deloc favorabil, ne confruntăm cu temperaturi ridicate, secetă, iar râul Slănic aproape a secat. În acelaşi timp, chiar dacă presiunea pusă pe Compania de Apă creşte, capacitatea de furnizare este limitată. Astfel, programul va fi instituit pe Valea Slănicului începând de luni, 17 august, atunci când se va opri furnizarea apei în localităţile deservite de rezervoarele Jieni (Podul Muncii - parţial, Dogari, Gura Dimienii) şi Arbănaşi (Mărgăriţi, Beceni, Valea Părului, Cărpiniştea, Izvoru Dulce, Fulga) şi va fi reluată de vineri, 21 august, de la ora 08:00 până duminică, 23 august, la ora 20:00. În localităţile deservite de rezervoarele Sârbeşti (Sârbeşti, Bodineşti, Vintilă Vodă-parţial), Podul Muncii (Niculeşti, Podul Muncii-parţial, Petrăcheşti) şi Săruleşti (Săruleşti, Goicelu, Cărătnăul de Jos, Valea Stânei, Vintilă Vodă-parţial), furnizarea apei va fi întreruptă de miercuri, 19 august, la ora 20:00, până luni, 24 august, ora 08:00. Compania de Apă Buzău face toate eforturile posibile, umane şi tehnice, astfel încât programul de furnizare să fie menţinut pentru utilizatorii de pe Valea Slănicului pentru un interval foarte scurt de timp", a transmis operatorul de apă în urmă cu o săptămână.

Compania de Apă recomanda utilizatorilor să evite utilizarea apei pentru udarea grădinilor, peluzelor şi spaţiilor verzi, să nu o folosească pentru umplerea piscinelor şi a bazinelor, să evite spălarea autovehiculelor, a curţilor şi aleilor din reţeaua publică şi să utilizeze apa cu moderaţie, evitând astfel risipa.